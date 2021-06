Kalimba asegura que no le avisaron sobre la serie de OV7 y pide sus regalías | Fuente: Instagram Kalimba

¡No tenía idea! Kalimba, el ex integrante de la conocida banda mexicana OV7, se pronunció sobre el anuncio de que algunos de sus compañeros estarían trabajando en una serie basada en historia del grupo musical.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el cantante de 38 años comentó que sus compañeros no le había avisando sobre aquella producción en la que, por cierto, Óscar Schwebel está encargado del guion.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie, ya ahí me mandan mis regalías”, pidió Kalimba. “Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”.

10 % goce, 90 % amor

Kalimba señaló en la entrevista que está a la espera de conocer el guion de la serie porque, como exmiembro de la banda, no le interesaría que estuviera basada en chismes.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso”, apuntó el cantante y aprovechó en desmentir los rumores de la mala relación que habría entre los integrantes de la banda.

“Te puedo decir que tal vez del 8 al 10 por ciento como máximo en nuestra carrera hemos tenido roces y el otro 90 ha sido solamente gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto. Todas las cosas buenas que puedas sentir arriba y abajo del escenario, entonces no tendría que ser una serie que tenga más hacia un lado que al otro cuando ha habido un lado que siempre ha prevalecido en el grupo que es el amor", puntualizó.

