Karely Ruiz anunció que está embarazada: "Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí"

La famosa modelo e influencer mexicana sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo. Con gran emoción, compartió la noticia en sus redes sociales, expresando su felicidad.

La famosa modelo de Onlyfans e influencer mexicana Karely Ruiz comunicó a través de sus redes sociales que está embarazada. Compartiendo una foto luciendo su avanzando estado de gestación, la intérprete de Sabes se mostró emocionada por esta nueva etapa de su vida.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", se lee en su mensaje.

Muchos de los seguidores de Karely Ruiz y compañeras de trabajo se pronunciaron en los comentarios donde le desaron lo mejor. "Tu vida empieza ahora de verdad un amor puro he incondicional para toda la vida. Muchas Bendiciones", "Muchas felicidades y mucha buena vibra", "Me da mucha felicidad porque sé que es algo que tenías planeado desde hace mucho", fueron algunos de ellos.

Como se recuerda, la influencer mexicana fue tendencia a inicios de este año, ya que había rumores con respecto a su embarazo; sin embargo, fue la misma modelo quien despejó las dudas con respecto a esta etapa.

¿Quién es el padre del hijo que espera Karely Ruiz?

En X, antes Twitter, está circulando la supuesta invitación de la revelación de genéro del bebé de Karely Ruiz. En él, se lee lo siguiente: "Karely y Jhon. Acompáñanos a la revelación de género de nuestro amado bebé. Sábado 24 de agosto a partir de las 3 p.m. Te esperamos con puntualidad. Se reserva el derecho de admisión".

Cabe resaltar que la modelo mexicana siempre ha mantenido en reserva su vida privada, por lo que el nombre de su pareja no sería la excepción.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una modelo e influencer mexicana conocida principalmente por su presencia en redes sociales, donde ha ganado gran popularidad gracias a sus fotos y videos, especialmente en plataformas como Instagram y OnlyFans. Nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, y ha construido una carrera como creadora de contenido, destacándose por su estilo provocativo y su interacción cercana con sus seguidores.

Ruiz comenzó a ganar notoriedad en redes sociales por sus publicaciones de estilo de vida, moda, y contenido sugerente, lo que la llevó a acumular millones de seguidores. Su éxito en plataformas de suscripción como OnlyFans le ha permitido monetizar su contenido de manera significativa, convirtiéndola en una de las influencers más conocidas en el ámbito de este tipo de plataformas en México.

Además de su trabajo en redes sociales, Karely Ruiz ha incursionado en la televisión y ha colaborado con otras personalidades del entretenimiento. Su imagen pública ha generado tanto admiración como controversia, pero ella ha mantenido un enfoque firme en su carrera como influencer y modelo.

