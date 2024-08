"Llegó el amor de nuestras vidas": Angie Arizaga y Jota Benz anuncian el nacimiento de su hijo Matteo Alessandro

EP31 | La importancia del calcio y los lácteos en el embarazo

Una de las preocupaciones más frecuentes en la dieta de la gestante es asegurar la cantidad de calcio que necesita de los alimentos. Este calcio, además de la vitamina D y otros nutrientes son necesarios para poder formar los huesos y luego dientes del bebe. En la mujer, el 99 % del calcio se almacena en huesos y dientes y solo el 1 % circula en la sangre para otras funciones y bebe en formación. Si no aseguramos el calcio, el bebe tomará de las reservas afectando la densidad de los huesos y dientes de la madre incrementando el riesgo de caries y descalcificación ósea. Los lácteos resultan ser el alimento que cubre fácil y de forma segura esta necesidad. ¿Qué lácteo consumir, cuánto y cómo? Es lo que resolvemos en este episodio de Nutriagenda. Invitada: Dra Youmi Paz Lic. en Nutrición y Dietética por la UNIFE, Magister en Nutrición Humana por la UNALM, Doctora en Nutrición y Alimentos por la USIL, miembro de APOA, Gerente Corporativa de Nutrición y Proyección Social del Grupo Gloria. Referencias: Hacker AN, Fung EB, King JC. Role of calcium during pregnancy: maternal and fetal needs. Nutr Rev. 2012 Jul;70(7):397-409. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00491.x. PMID: 22747842.