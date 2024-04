Karol G tras visitar Machu Picchu: "¡Llena de energía me voy de este lugar tan majestuoso!"

La visita de Karol G a Cusco no pasó desapercibida. | Fuente: RPP

Después de presentar dos conciertos en el Estadio San Marcos la semana pasada, Karol G no está lista para partir del Perú. Antes de seguir con su gira Mañana será bonito, la cantante colombiana decidió explorar Cusco y sus maravillas, incluida la impresionante ciudadela de Machu Picchu, reconocida como una de las 7 maravillas del mundo moderno.



El Ministerio de Cultura compartió a través de sus redes sociales imágenes de la llegada de la artista de Medellín al santuario inca. "¡Machupicchu enamoró a Karol G! La artista colombiana visitó nuestro Patrimonio Mundial, y firmó el libro de personalidades en la Oficina de Administración de Machupicchu", escribieron.

El mensaje de Karol G

Dos de las cuatro fotos compartidas muestran el preciso momento en que la cantante, ataviada con unos jeans decorados, un poncho con motivos andinos, un gorro para resguardarse del frío y gafas de sol oscuras, deja su firma y un mensaje en el libro: "¡Llena de energía me voy de este lugar tan majestuoso! ¡Con ganas de volver porque sé que la experiencia siempre será diferente!".



La firma de Karol G quedó registrada en el libro de visitas ilustres, donde precedía la del primer actor peruano Reynaldo Arenas, quien visitó el lugar el 6 de abril de 2024, según una de las imágenes compartidas. En otra fotografía, se observa a Karol G de espaldas a la cámara, de pie en uno de los senderos dentro de Machu Picchu, contemplando las montañas verdes que la rodean.

La cantante colombiana dejó su firma en el libro de visitas de Machu Picchu.Fuente: Instagram: @@MinCulturaPe

Karol G viajó a Cusco

RPP pudo confirmar la llegada de Karol G al Cusco con una imagen. La cantante colombiana se dejó ver sonriente, luciendo un abrigo color beige y complementando su atuendo con accesorios como lentes oscuros y un sombrero de peluche.



Genaro Galdo, propietario de una cafetería cusqueña en Ollantaytambo, punto de partida de los trenes hacia Machu Picchu, compartió con el programa Encendidos que la artista disfrutó de un poco de café y, junto a sus músicos, conoció la artesanía cusqueña.



También resaltó que Karol G fue reconocida por los lugareños y se mostró muy amable al tomarse fotos con sus fans. Además, confirmó que la cantante pagó su cuenta en el establecimiento, aunque lo hizo a través de uno de sus músicos.

La Bichota se impuso en el Estadio San Marcos

Frente a un estadio eufórico, Karol G brindó un espectáculo inolvidable que se convirtió en una verdadera fiesta. Los conciertos de la Bichota en Lima, como parte de su tour Mañana será bonito, hicieron bailar, cantar y emocionar a sus miles de seguidores que la acompañaron en sus dos noches en el Estadio de San Marcos.



La expectativa aumentaba en cada minuto entre el público, quienes hacían barras en las tribunas y en la cancha del Estadio San Marcos, mientras esperaban la aparición de la cantante colombiana. Cerca de las 10 p.m., el escenario se iluminó y en las pantallas gigantes se reveló el cuento de una sirena, con una narración que recordaba la trayectoria de la de Medellín.



“Muchas veces la vida no es lo que parece. Carolina nadó lejos y vio cada vez más cerca el cielo”, se escuchó mientras se mostraba a Karol G, en versión animada, transitando por dos etapas de su vida. En el cuento, se veía a la artista paisa usando su cabello celeste, color que representó una fase retadora y compleja. Pero, luego, todo cambió cuando llegó una mariposa que la pintó de rosado y la transformó.



Los conciertos de Karol G no tuvieron artistas invitados mientras cantó, como ha pasado en otras de sus presentaciones, pero no fueron necesarios. Lo cierto es que la Bichota logró dos shows espectaculares en el Estadio San Marcos. Un escenario en forma de T, un arcoíris de fondo, tres pantallas imponentes con resolución en 4K, un tiburón gigante, inflables y fuegos artificiales, fueron algunos componente que elevaron el nivel del concierto.

Karol G ofreció dos conciertos en Lima, antes de continuar su gira en Santiago de Chile.Fuente: Instagram: @karolg

La cantante colombiana es conocida por canciones como 'TQG', 'Provenza' y 'Mi ex tenía razón'.Fuente: Instagram: @karolg

Miles de peruanos disfrutaron de los dos conciertos de Karol G en el Estadio San Marcos.Fuente: Instagram: @karolg

