Karol G y Young Miko recrean escena de 'Tres metros sobre el cielo' en 'Contigo', su nueva canción

Karol G le regaló a sus fans su nueva canción Contigo, su segunda colaboración con DJ Tiesto donde le canta al amor y justamente lo estrenó el 14 de febrero, día de San Valentín, que también coincide con su cumpleaños número 33.

Este tema es el primero que ve la luz este 2024 tras un 2023 lleno de éxitos, incluido el lanzamiento de su disco Mañana será bonito y la segunda parte Mañana será bonito (Bichota Season).

Contigo es una reinterpretación del éxito de Leona Lewis Bleeding Love y llegó acompañada de un videoclip protagonizado por la propia Karol G y la rapera puertorriqueña Young Miko, con quien comparte una colaboración llamada Dispo que vio la luz el año pasado.

"No quiero vida si no es contigo", canta la artista de Medellín, que anunció el nuevo tema hace unos días, después de uno de los tres conciertos que dio en Ciudad de México donde sus seguidores sacaron una pancarta gigante en la que se podía leer precisamente "No quiero vida si no es CONTIGO".

Referencia a la película Tres metros sobre el cielo

En una parte del videoclip, se ve a Karol G bailando en una discoteca y la cámara la enfoca disfrutando de la música de DJ Tiesto. En eso, se ve que Young Miko la observa desde el balcón del mismo recinto y no puede dejar de admirar la forma en la que su compañera disfruta de la música.

Esta escena es una referencia a la película española Tres metros sobre el cielo cuando Babi (María Valverde) está bailando en el lugar mientras que Hache (Mario Casas) la mira desde arriba. Esa parte de la cinta fue una de las más románticas ya que simbolizó el primer acercamiento de los protagonistas y terminó con un beso.

Young Miko fue invitada al concierto de Karol G en Los Ángeles.Fuente: @itsyoungmiko

Karol G ofrecerá dos conciertos en Perú



En noviembre pasado, Karol G reveló los detalles de su próxima gira por Latinoamérica, donde Perú figura como una parada destacada. Después de que las entradas se agotaran rápidamente para la primera fecha en Lima, la producción anunció un segundo concierto, de esta manera, la colombiana se presentará el 12 y 13 de abril próximo en el Estadio Nacional.

La preventa de entradas ya inició y tendrán un 15% descuento para clientes BBVA a través de la plataforma de Teleticket.

Billboard nombra 'Mujer del Año 2024' a Karol G

Karol G fue designada como la Mujer del Año 2024 por Billboard, en reconocimiento a su impacto en la industria musical. Este galardón será entregado durante los Billboard Women in Music Awards, programado para el próximo miércoles 6 de marzo en el YouTube Theatre de Hollywood Park, Los Ángeles.

El evento, presentado por la actriz y productora Tracee Ellis Ross, celebrará a destacadas figuras femeninas en la música, reconociendo su influencia y contribuciones tanto artísticas como comunitarias, entre ellas, Kylie Minogue, Maren Morris y Charli XCX.

Karol G se ha convertido en poco tiempo en una de las artistas más destacadas en la música latina. Tras el éxito de su álbum KG0516 en 2021, la artista se convirtió en la primera mujer en encabezar el Billboard 200 con un álbum en español gracias a Mañana Será Bonito. Este último trabajo también le valió su primer Grammy por mejor álbum de música urbana.

