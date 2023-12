Karol G: el imperio de la ‘bichota’ que se consolidó este 2023

No cabe duda de que el 2023 ha sido el año más exitoso de Karol G. Actualmente, compite con Shakira en ser la artista femenina más escuchada en las plataformas digitales y, con tantos hits en su haber, se prepara para su gira por Latinoamérica (que también la traerá al Perú) y por Europa.

Este año no se compara con el 2019 donde, tras lanzar Tusa, llegaría poco después la pandemia por la COVID-19. Con este paro mundial creyó que su oportunidad de abrirse al mercado extranjero no iba a suceder. “Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta/Llorando lo comienza a llamar”, reza el tema que, sin embargo, se convirtió en uno de los más premiados ya que la rapera Nicki Minaj se animó a cantar en español y se ganó al público latino convirtiéndose en el primer éxito global de la colombiana.

El éxito de Mañana será bonito

La Karol G de ese entonces no imaginó que ese fue el primer paso para convertirse en la cantante más escuchada y que su álbum Mañana será bonito, lanzado en febrero de este año, se convertiría en el primer disco cantado en español por una mujer que consigue llegar al número uno de la lista Billboard 200 y, en estos momentos, es el álbum latino más vendido de este año.

Además, su gira por Estados Unidos fue una de las más rentables en la historia del género urbano. Según Billboard Boxscore, generó 146,9 millones de dólares en solo 19 shows en el 2023, vendiendo 843 mil tickets, casi el doble de RBD, que quedó en segundo lugar con 86,7 millones de dólares recaudados en 18 conciertos.

“Desde que lanzó su primer disco, hace seis años ya, la frescura de su música y su habilidad de conectar con la gente le ha valido millones de oyentes a lo largo y ancho del mundo. Su estilo se mece entre el ritmo del reggaetón, el afrobeat, el dancehall y el trap. Y, entre sus melodías luminosas que son aptas para la radio, canta historias universales sobre la traición, el desamor y el triunfo”, destaca la revista Rolling Stone.

“He aprendido a liberar mis emociones. Creo que cuando mis fans cantan mis canciones conmigo, es mi forma de conectar con ellos. Y si veo a algunos llorar, yo me pongo a llorar con ellos”, comentó Karol G para CQ.

Karol G cumplió su sueño

Además de que sus discos y canciones, este 2023 también fue un año de retos y sueños que llegó a cumplir. En 2021, mientras estaba en pleno lanzamiento de KG015, contó que había tocado varias puertas para colaborar con Shakira, pero su colega colombiana se negó a la petición. “Tocaré la puerta de nuevo”, dijo sin rendirse. Y dos años después su momento llegó.

Grabó TQG con Shakira y se convirtió en el tema más exitoso de Spotify. Cuenta con más de 800 millones de reproducciones e ingresó al Top 10 de los videos más vistos de YouTube. “La música soy yo. No se va a ir. Siempre que tengo una experiencia personal, quiero escribir una canción. Para mí todo es una canción”, dijo para la revista Billboard.

En otro momento, su equipo de trabajo la sorprendió al comentarle que Alicia Keys le había invitado a cantar No one en la visita de la artista a Colombia. Inmediatamente, sus seguidores compartieron en redes un video suyo donde cantaba esa canción en su cuarto cuando vivía en Medellín. “Cuando estaba pequeña miraba otros artistas, su música, videos, presentaciones y cuando miraba mi trabajo no lograba verme a mí misma en el punto de grandeza que quería. Entendí que todo dependía de mí y de mi esfuerzo por ser mejor. Es un sueño cumplido haber logrado ese compromiso y esa disciplina conmigo misma, mirar cada proyecto y verlo con respeto, admiración y orgullo”, dijo en una reciente entrevista para Forbes Colombia.

Meses después, fue invitada especial en The Today Show, uno de los espacios de tv más importantes de Estados Unidos. Su aparición hizo que rompiera el récord de asistencia que tenía Ricky Martin en 1999. De acuerdo con informes de las autoridades de Nueva York, llegaron un poco más de 15 mil personas para verla.

Haciendo un recorrido de su 2023, Karol G destaca que este año ha sido el más importante en cuanto a su evolución musical. “Definitivamente, este es el año donde yo me senté y dije ‘ahora sí’. Wow. Ahora sí estoy viendo que llevo muchos años trabajando por algo, y ahora esto está empezando a trabajar por mí. Todo ese trabajo de todos esos años me está devolviendo muchas cosas que no sé por qué en algún momento pensé que iban a pasar y confié, y están pasando”, comentó a Billboard donde fue portada.

Karol G arrasó con tres premios y en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.Fuente: @karolg

La ‘Bichota’ no para

El éxito musical ya está consolidado, pero ahora se le presentó otro reto donde incursionará en el mundo de la actuación. La cantante colombiana hará su debut como actriz en la próxima serie de Netflix, Griselda, que está centrada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, apodada la 'Madrina de la cocaína' y protagonizada por Sofía Vergara.

“Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a participar en una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar, tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, adelantó hace unas semanas en una entrevista con Jimmy Fallon.

La popular 'Bichota' interpretará el papel de Carla en esta esperada producción, un personaje que guarda estrecha relación con el de Sofía Vergara. Ella viaja desde Medellín hasta Miami junto a otras trabajadoras sexuales, su objetivo es introducir el producto de Griselda a Estados Unidos y ganarse la confianza de la temida narcotraficante.

Para no defraudar al elenco, se matriculó en clases de expresión corporal. En una de sus clases, su profesor le dijo “actúa como una araña”, y ella trató de no reírse porque nunca lo había intentado. Sin embargo, para Karol G, estas clases fueron importantes porque “me mostraron cómo convertir las emociones en algo más profundo, especialmente de cara a actuar en el escenario para mis fans”.

Aparte de sus metas en la música y la actuación, está al frente de su fundación Con Cora para mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esta ONG cuenta con una serie de proyectos en deporte, educación y rehabilitación, incluyendo un programa con el Houston Space Center para mandar a estudiantes colombianas a visitas la NASA. “Tengo tusa de que se acabe esta era porque definitivamente es donde coseché”, sostuvo.