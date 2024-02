"Fue una decisión difícil": DJ Tiesto canceló su show en el Super Bowl 2024 por una emergencia familiar

El domingo 11 de febrero se realizará el Super Bowl LVIII donde DJ Tiesto iba a tener un show. Era uno de los más esperados ya que sería el primer DJ en formar parte de este evento que alberga grandes espectáculos musicales en el medio tiempo.

Sin embargo, no estará presente por un problema familiar. Por medio de su cuenta de X, el productor de 55 años lamentó no poder estar presente el fin de semana.

"Mi equipo y yo habíamos preparado algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me está forzando a regresar a casa el domingo a la mañana. Fue una decisión difícil perderme el juego, pero la familia siempre va primero. Gracias a la NFL por la colaboración y espero poder trabajar con ellos para entregar algo increíble en el futuro", publicó DJ Tiesto.

En el Super Bowl LVIII el neerlandés iba a deleitar con su música durante las pausas y descansos del juego e incluso iba a estar presente en el calentamiento previo de los Chiefs y 49ers.

"Cada año, buscamos elevar la experiencia en el estadio para nuestros fanáticos y con nuestro primer Super Bowl en Las Vegas, parece apropiado abrazar el legado de los DJ icónicos en esta ciudad al tener a Tiesto con su estilo característico a nuestro evento más grande", informó el director de presentaciones y contenido de la NFL, Tim Tubito.

DJ Tiesto en Perú

Después de 12 años, DJ Tiesto visitó por Perú por segunda vez en octubre de 2023 donde ofreció un interminable concierto. “What's up, Perú, are you ready...for the party?”, dijo el productor al iniciar su concierto. Para deleitar a sus seguidores previo al artista de fondo, Bassjackets hizo un recorrido en el tiempo con Summertime Sadness, Somebody I Used To Know, Midnight City y más, para luego darle pase a DJ Tiesto, que retumbó el escenario.

En los primeros años del nuevo milenio, el neerlandés estuvo ligado a la música trance, un género que surgió del techno y que envuelve a sus oyentes con sus melodías rápidas y líricas muy emotivas. Actualmente, el holandés es considerado como uno de los DJ principales en la escena mundial.

El Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde, estuvo repleto y eso causó que el DJ reventara los samples. También emocionó a sus fans con Don't be shy, canción que estrenó en agosto de 2021 junto a la colombiana Karol G. No podía faltar la mezcla de la canción Thank You de DiDo, que el público peruano lo reconoce más por la versión de Mi Bebito Fiu Fiu.

Sobre DJ Tiesto

DJ Tiesto, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest, es un famoso DJ y productor de música electrónica originario de los Países Bajos. Es una figura influyente en la escena de la música dance y ha tenido una carrera exitosa a lo largo de las décadas. Comenzó su carrera musical en la década de 1990 y se hizo conocido por su estilo en géneros como trance y house.

El artista ganó reconocimiento internacional con álbumes como In My Memory (2001) y Just Be (2004). También fue el primer DJ en actuar en solitario en el Estadio Olímpico de Atenas durante los Juegos Olímpicos de 2004. A lo largo de los años, Tiesto ha experimentado con diversos estilos de música electrónica y ha sido una figura clave en la evolución del género. Ha pasado del trance al house y otros subgéneros.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos en la industria de la música electrónica, incluyendo un Grammy por su álbum Elements of Life en 2008. Fundó su propio sello discográfico, Black Hole Recordings, y más tarde estableció Musical Freedom, un sello que ha lanzado música de varios artistas prominentes de la escena electrónica.

