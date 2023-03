Kate del Castillo volvió a la palestra con el estreno de la tercera temporada de "La reina del sur" el año pasado. | Fuente: Europa Press

En noviembre del año pasado, la actriz Kate del Castillo, quien en 2022 estrenó la esperada tercera temporada de "La reina del sur", había dejado claro que no quería tener hijos ni propios ni adoptados. "Soy buena onda, pero no tanto", dijo en un encuentro con la prensa mexicana. Sin embargo, ya en octubre del mismo año había detallado las razones por las que no desea ser madre. Unas declaraciones que recién este 2023 han causado revuelo.

En entrevista para el podcast de Chiquis Rivera, "Chiquis and Chill", la intérprete de Teresa Mendoza sostuvo que, para ella, la maternidad no ha sido tema de su interés. "Nunca quise hijos... Tú eres dueña de tu vida y puedes hacer lo que te da la gana, no lo que los demás quieren que tú hagas. Nunca me llamó la atención, es mucha responsabilidad; yo soy actriz, que critiquen mi trabajo, no a mí", señaló.

Kate del Castillo aseguró que "jamás" tuvo "ganas de encargar hijos". "Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas", indicó. Actualmente, ella mantiene una relación con el director de fotografía Edgar Bahena.

Asimismo, Del Castillo manifestó que las mujeres están hechas para algo más que tener hijos. "No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso", dijo. Y luego añadió: "A lo mejor hoy no quiero y mañana sí [ser madre]. ¿Cuál es el problema? Lo más importante es ser sincera contigo y lo demás no le importa a nadie".

¿"La reina del sur" tendrá temporada 4?

El lanzamiento de la tercera temporada de "La reina del sur" fue todo un éxito. Teniendo como locación varios países de Latinoamérica como Perú, Argentina y Bolivia, se habló de una posible continuación de la historia de Teresa Mendoza.

Hasta el momento no es confirmado, pero la actriz Kate del Castillo consideró en enero de este año que no hay necesidad de alargar la serie en una temporada 4. Tras su paso por el programa La Mesa Caliente, la protagonista creyó que es bueno poner un alto a las grandes producciones.

“No sé, yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla”, comentó. Con ello se desvanecen las probabilidades de una continuación; sin embargo, Telemundo podría cambiar de parecer.

Asimismo, medios internacionales aseguran que ‘La reina del sur’ ya no tiene más para contar: “La historia no da para mucho más, por lo que las posibilidades de que renueve por una cuarta temporada son, cuanto menos, ínfimas”. Su último entrega cuenta con un total de 60 capítulos, todos ellos ya disponibles en la plataforma Netflix.

