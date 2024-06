“¡Feliz cumpleaños, papá!”: la divertida foto que tomó Kate Middleton al príncipe William y sus hijos en la playa

"¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Te queremos mucho!", fue el mensaje en la leyenda de la nueva imagen de la familia real, compartida el 21 de junio para celebrar el cumpleaños número 42 del príncipe William. En la fotografía, se puede ver al heredero al trono británico en un momento divertido e informal junto a sus tres hijos pequeños.



Kate Middleton, quien reapareció en público el último sábado tras iniciar su tratamiento contra el cáncer, fue la fotógrafa en esta ocasión especial. Capturó a su esposo, el príncipe de Gales, disfrutando de un momento adorable en la playa mientras saltaba sobre la arena de la mano de sus hijos: George, Charlotte y Louis, quienes posaron haciendo muecas divertidas para la cámara.

¿Qué le dijo el rey Carlos III a William por su cumpleaños?

El rey Carlos III también envió un mensaje de cumpleaños a al príncipe William a través de las historias de Instagram de la familia real. "Le deseamos al príncipe de Gales un muy feliz cumpleaños", fue la leyenda de una imagen en blanco y negro donde Carlos, de 75 años, sostiene a un adorable bebé William.



Esta publicación sigue al especial mensaje que los príncipes George, Charlotte y Louis compartieron con su papá para celebrar el Día del Padre el domingo 16 de junio. En esa ocasión, mostraron a William y los niños disfrutando de un momento frente al océano en la playa. Esta imagen también fue capturada por Kate.

¿Cómo fue la primera aparición pública de Kate Middleton tras su diagnóstico de cáncer?

Sonriente y elegante en una carroza, la princesa Kate Middleton hizo su primera aparición pública oficial el sábado 15 de junio en Londres, tras ser diagnosticada con cáncer en marzo. Fue durante el desfile por el cumpleaños del rey Carlos III.



Esta fue la primera vez que la princesa de Gales, de 42 años y esposa del heredero al trono británico, el príncipe William, se mostró en público desde diciembre. En el mes siguiente, Middleton se sometió a una operación abdominal de la que no se han revelado detalles hasta ahora.



Para el desfile del Estandarte (Trooping the Colour), un evento protocolario que se celebra desde 1748 para conmemorar los cumpleaños de los soberanos, Middleton lució un vestido blanco y un sombrero a juego que parcialmente ocultaba su rostro.

¿Cómo se encuentra Kate Middleton tras su diagnóstico de cáncer?

A mediados de junio, Kate Middleton hizo su primera aparición en redes sociales desde que compartió públicamente la noticia de su cáncer en un emotivo video en marzo. En un mensaje acompañando la imagen, la princesa de Gales escribió: "Estoy progresando bien". No obstante, confesó que, como cualquier persona en tratamiento de quimioterapia, experimenta "días buenos y días malos".



"He quedado impresionada por todos los mensajes amables de apoyo y aliento durante los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí, y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles", escribió. Continuó diciendo: "Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabe, hay días buenos y días malos".



"En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que ceder y descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien", agregó. "Es un placer involucrarme en la vida escolar, pasar tiempo personal en cosas que me dan energía y positividad, así como comenzar a hacer un poco de trabajo desde casa".

