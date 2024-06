"Hay días buenos y días malos": Kate Middleton reaparece en redes sociales tras revelar su diagnóstico de cáncer

Kate Middleton hizo su primera aparición en redes sociales desde que compartió públicamente la noticia de su cáncer en un emotivo video en marzo. En un mensaje acompañando la imagen, la princesa de Gales escribió: "Estoy progresando bien". No obstante, confesó que, como cualquier persona en tratamiento de quimioterapia, experimenta "días buenos y días malos".



El 14 de junio, Middleton, de 42 años, compartió una nueva foto en la que se le ve disfrutando del aire libre en Windsor, donde reside con su esposo, el príncipe William, y sus tres hijos. La princesa aparece vestida de manera informal, recostada bajo un sauce con los brazos cruzados. La fotografía fue capturada por Matt Porteous, conocido por sus retratos familiares de los príncipes.

¿Cuál fue el mensaje de Kate Middleton?

Kate Middleton habló por primera vez desde que reveló su lucha contra el cáncer en marzo, compartiendo un emotivo mensaje personal en redes sociales. En su publicación, admitió experimentar "días buenos y días malos" mientras continúa con la quimioterapia preventiva, que "continuará y durará algunos meses más".



"He quedado impresionada por todos los mensajes amables de apoyo y aliento durante los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí, y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles", escribió. Continuó diciendo: "Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabe, hay días buenos y días malos".



"En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que ceder y descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien", agregó. "Es un placer involucrarme en la vida escolar, pasar tiempo personal en cosas que me dan energía y positividad, así como comenzar a hacer un poco de trabajo desde casa".



Además, confirmó que espera participar en el desfile de cumpleaños del rey Carlos III el próximo sábado 16 de junio. "Espero participar en algunas actividades públicas durante la temporada, aunque también sé que aún no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre", añadió.



Middleton cerró su mensaje reiterando su agradecimiento por la comprensión del público y a todos los que han compartido "valientemente" sus historias con ella. Asimismo, confesó que está "Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar".

¿Qué dijo William sobre la salud de Kate Middleton?

En imágenes capturadas que mostraban a William conversando con un hombre en junio, este último preguntó por Kate: "Iba a preguntarle si su esposa estaba mejorando" y William respondió: "Sí... le habría encantado estar aquí hoy". Luego agregó: "Estaba recordándole a todos que su abuela sirvió en Bletchley, así que habría tenido mucho en común con algunas de las otras damas aquí".



La abuela paterna de Kate, Valerie Glassborow, trabajó en el centro de descifrado de la Segunda Guerra Mundial y en 2014, la princesa lo visitó para ver dónde había trabajado su abuela. El encuentro de William con el veterano ocurrió después de que Carlos y Camilla parecieran contener las lágrimas mientras escuchaban a otro veterano recordar los horrores de la guerra.



A finales de marzo, durante una visita al Hospital Comunitario St. Mary, el personal preguntó por la salud de Kate. "Ella está bien... Los niños están un poco celosos de no estar aquí también", respondió William, según un video capturado por la BBC. El príncipe también dejó abierta la posibilidad de regresar acompañado de sus hijos, George, Charlotte y Louis, y su esposa más adelante.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Después de meses de rumores sobre su salud, Kate Middleton, la princesa de Gales, recurrió a las redes sociales en marzo para anunciar que ha sido diagnosticada con cáncer. La esposa del príncipe William, quien es el heredero al trono británico, compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".



En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.



"Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.

