Katy Perry y Orlando Bloom vacacionan en Italia. | Fuente: Instagram / Orlando Bloom

La cantante Katy Perry y la estrella de Hollywood Orlando Bloom se encuentran disfrutando de unos días de vacaciones en Italia y han visitado la isla de Ponza, donde han podido ser captados por las cámaras de los italianos y turistas que se encontraban en la zona, informaron este martes los medios locales.

La pareja, que hace un mes rodó en Capri el nuevo anuncio de Dolce & Gabbana dirigido por el cineasta Paolo Sorrentino, estuvo de paso también por las localidades de Amalfi y Positano, en la costa Amalfitana.

En las últimas horas, Katy Perry y Orlando Bloom fueron captados por las cámaras de los curiosos en la isla de Ponza, en el famoso club nocturno Edén, situado en el puerto.

Las fuentes apuntan a que la estrella del pop y el actor no dudaron en hacerse algunas fotografías con las personas que se encontraban en el local, antes de dirigirse a una zona reservada para charlar con un grupo de amigos y jugar a las cartas.

Katy Perry y el hábito de Orlando Bloom que más le fastidia

Katy Perry reveló el hábito que más le molesta de su pareja, Orlando Bloom. En una entrevista radial, realizada a inicios de año, la cantante contó que el actor es un obsesivo del hilo dental, pero el problema es que olvida tirar los residuos a la basura.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", narró.

La artista, que tiene una hija en común con la estrella de Hollywood, explicó que su pareja es bastante olvidadiza, lo que a veces le causa verdaderos problemas de cabeza en su día a día.

"Lo deja en mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina. Siempre le digo: '¡Tenemos botes de basura por todas partes!' He intentado entrenarlo", señaló a la emisora británica Heart Radio.



Boda pospuesta



Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.

En marzo de 2020, dieron a conocer que ponían en pausa sus planes de boda en Japón debido a la pandemia. La pareja optó por prevenir ante los 150 invitados a la celebración.

"Ambos estaban eufóricos de que todos los detalles de la boda finalmente estaban quedando listos, pero han decidido ponerla en pausa debido al coronavirus", reveló una fuente a la revista People.

Aunque en los últimos meses han circulado rumores sobre un posible matrimonio entre Katy Perry y Orlando Bloom, este no ha sido confirmado por la pareja ni por fuentes cercanas.

(Con información de EFE).

