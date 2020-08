Katy Perry y Orlando Bloom se convirtieron en padres de una niña. | Fuente: AFP

La cantante Katy Perry y su pareja, el actor Orlando Bloom, se convirtieron en padres de una niña, a la que han llamado Daisy Dove Bloom. Una feliz noticia que ambos han querido comunicar a través de la cuenta de Instagram de Unicef.

"¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentarles al nuevo pedacito de alegría de los Embajadores de Buena Voluntad Katy Perry y Orlando Bloom", inicia el mensaje.

"'Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija’, nos dijeron Katy y Orlando”, continúa la publicación que se ha colgado en las redes.

La cantante, de 35 años, anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción "Never Worn White" en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.



En esta ocasión, el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom coincide con el lanzamiento del nuevo disco de la diva del pop "Smile", programado para el 28 de agosto, el quinto álbum de estudio de la artista.

Para la cantante Katy Perry, Daisy es su primer bebé; mientras que para el actor Orlando Bloom, de 43 años, es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.

BODA POSPUESTA

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.

En marzo pasado, anunciaron que ponían en pausa sus planes de boda en Japón debido a la pandemia. La pareja optó por prevenir ante los 150 invitados a la celebración.

"Ambos estaban eufóricos de que todos los detalles de la boda finalmente estaban quedando listos, pero han decidido ponerla en pausa debido al coronavirus", reveló una fuente a la revista People. (EFE)