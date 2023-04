Timothée Chalamet es amigo de Kendall y fue ella quien se lo presentó a Kylie Jenner. | Fuente: Composición

Las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner han decidido darle una nueva oportunidad en el amor. Si bien Kendall está en salidas con el cantante Bad Bunny, Kylie Jenner está conociendo a uno de los actores de Hollywood más codiciados: Timothée Chalamet.

Una fuente cercana a la familia declaró para Entertainmet Tonight que la empresaria de cosméticos no tiene una relación seria, sino es algo casual, por el momento.

“Están manteniendo las cosas casuales en este momento. No es serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, señaló.

Si bien ambos asistieron al Festival Coachella 2023, no fueron fotografiados juntos porque Kylie Jenner “decidió que no quería hacer públicas las cosas con Timothée el pasado fin de semana. Solo quería relajarse y divertirse con sus amigos”.

Esta no es la primera vez que aumentan los rumores sobre un romance ya que, días antes del concierto, la empresaria fue captada fuera de la mansión del actor francoestadounidense en Beverly Hills.

¿Cómo se conocieron? Timothée Chalamet es amigo de Kendall y fue ella quien se lo presentó a Kylie Jenner. “Timothée también es amigo de Kendall, así que ha sido fácil para Kylie integrarlo en su vida”, finalizó la fuente.

Kendall Jenner y su nueva oportunidad en el amor

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando fuertes rumores de un nuevo romance. Según TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más. Envueltos por el momento, las celebridades se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Según los reportes del portal, el popular 'Conejo malo' llegó a la cita un poco más tarde que Kendall Jenner, por lo que la empresaria ya se encontraba esperando al puertorriqueño en las instalaciones del exclusivo establecimiento. Bad Bunny llegó custodiado por un numeroso equipo de seguridad que lo acompañó en todo momento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, no quiso posar para las cámaras y se dispuso a seguir a sus guardaespaldas que lo guiaron hasta donde ya lo esperaban. La cita habría durado alrededor de dos horas y fue el intérprete puertorriqueño el que abandonó primero el lugar.

Kendall salió seis minutos después que el artista. Al igual que él, en un momento trató de cubrirse de las cámaras y de las preguntas de la prensa. Para intentar resguardar la privacidad de la modelo, su seguridad utilizó sombrillas.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!