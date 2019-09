Kevin Hart sufrió un accidente automovilístico. Él no conducía. | Fuente: Archivo

El actor y comediante Kevin Hart, que renunció a presentar los Oscar 2019 tras la polémica por unos tuits homofóbicos, sufrió lesiones de gravedad en su espalda producto de un accidente automovilístico. Él fue trasladado al hospital para tratarlo.

Según medios estadounidenses, el accidente se produjo a la 1 a.m. en una carretera de Malibu Hills, Los Ángeles (California, EE.UU.). Hart no estaba frente al timón de su auto vintage (un Plymouth Barracuda de 1970) y el conductor (identificado como Jared Black) no se presentaba bajo influencia del alcohol.

Ambos sufrieron graves lesiones y fueron trasladados a hospitales cercanos. Una tercera pasajera, identificada como una mujer de 31 años, sufrió heridas menores. "Dos de los tres ocupantes quedaron atrapados dentro", manifestó la policía local.

De acuerdo al informe policial, Kevin Hart (de 40 años) fue recogido por un miembro de su equipo. Luego lo trasladaron a su casa para buscar ayuda médica y de ahí fue atendido en el Centro Médico del Hospital Northridge.





En unas primeras fotos se ve el automóvil del actor y comediante con un fuerte impacto en la parte delantera donde quedó destruido.

Hart compró el Plymouth Barracuda en julio pasado como un regalo de cumpleaños para sí mismo. Él lanzó dos especiales de comedia este año. Sus representantes no han comentado sobre el accidente.

A fines del año pasado, el actor y comediante renunció ser el maestro de ceremonias de los Oscar 2019. "He tomado la decisión de renunciar porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos e increíbles. Pido perdón sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis contenidos insensibles del pasado", escribió en Twitter.