Tristan Thompson engañó a Khloé Kardashian mientras ella daba a luz a su hija y también reveló que ahora es padre de un tercer bebé. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: Jerritt Clark

Uno de los escándalos más sonados en la élite fue la infidelidad de Tristan Thompson hacia Khloé Kardashian mientras ella daba a luz a su hija True. A pesar de que han pasado años de este hecho, esta vez, el jugador de baloncesto utilizó su cuenta de Instagram para pedirle perdón a la madre de su hija.

Antes de dirigirse a su expareja, confesó que ahora tiene un tercer hijo ya que la entrenadora Maralee Nichols comunicó que el deportista es el padre de ese bebé.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”, inició su mensaje.

Después de ello, Tristan Thompson pidió perdón a Khloé Kardashian por lo mal que le hizo pasar cuando nació su hija True.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, escribió el deportista.

El mensaje de disculpas de Tristan Thompson hacia Khloé Kardashian, su expareja. | Fuente: Instagram | Tristan Thompson

Khloé Kardashian descarta estar embarazada nuevamente

Si alguien conoce el precio de la fama son las Kardashian, que cada cierto tiempo tienen que hacer frente a los rumores sobre sus vidas privadas. La última en vivirlo fue Khloé Kardashian ya que diversos tabloides barajaron la posibilidad de que esté nuevamente embarazada.

Un rumor que cobró fuerza a raíz de que la influencer y su expareja, Tristan Thompson, estuvieron pasando la cuarentena juntos para así disfrutar de pasar tiempo con su hija, la pequeña True. A esta aparente reconciliación se sumaban unas declaraciones por parte de la hermana de Kim Kardashian en la que aseguraba que quería darle un hermanito a su hija.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: Khloé Kardashian no está embarazada. Ella misma zanjó los rumores a través de Twitter, donde estalló por culpa de las especulaciones.

"No estoy usando mucho estos días las redes sociales y esta es una de las principales razones de por qué no lo hago: las palabras envenenadas e hirientes de la gente. Estoy muy disgustada por culpa de lo que estoy viendo. Estas despreciables personas juran que lo saben todo sobre mí. Incluido sobre mi útero. Apesta", empezó el mensaje de la celebridad que se mostró enfadada.

"¡La de cosas horribles que están diciendo sobre mí basadas en un rumor! He visto un montón de hirientes y viles 'stories' y tuits sobre mí apoyándose en una historia falsa. Y si fuera verdad... ES MI VIDA, NO LA SUYA", agregó.

