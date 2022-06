El reconocido actor y cantante Kim Hyun Joong contrajo matrimonio. | Fuente: Instagram

El cantante Kim Hyun Joong contrajo matrimonio con su novia, quien no pertenece al mundo artístico. En su canal de YouTube, el intérprete confesó que, tres meses después de haberse comprometido, decidió junto a su pareja dar un paso más en su relación.

El artista no ha dado detalles de quién es su esposa ni cómo se llevó a cabo la ceremonia; no obstante, medios internacionales aseguran que todo fue privado y solo fue una ceremonia para las familias y amigos cercanos.

¿Quién es la novia actual de Kim Hyun Joong?

El medio coreano Tv Daily reveló que la actual novia del Kim Hyun Joong es una amiga de varios años del artista, y por respeto a ella, se va a mantener su identidad en reserva.

Después del anuncio del matrimonio, el artista surcoreano dijo las siguientes palabras: “Espero que todos ustedes, que me han apoyado y amado para que pueda continuar con mi carrera musical, puedan acoger a la persona que está a mi lado como compañera de vida”, invocó el actor y cantante.

¿Quién es Kim Hyun Joong?

Kim Hyun Joong nació el 6 de junio de 1986 en Seúl, Corea del Sur. La estrella debutó como líder y vocalista del grupo SS501 en 2005, siendo una de las boyband más populares de la segunda generación del K-pop, contando con canciones exitosas como los fue Love like this, Loveya y URMAN.

Su popularidad llegó cuando participó como uno de los F4 del famoso k-drama “Boys over Flowers”, al igual que a sus compañeros de reparto, su fama incrementó a nivel internacional. Además de junto a su grupo interpretaron una de las canciones más famosas que es Because I`m stupid esta canción también la interpretó en solitario.

Debutó en solitario en el 2011, cuando su grupo se disolvió. Ese año lanzó su álbum Break Down. Sigue manteniendo su carrera en solitario actualmente.

