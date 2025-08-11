Maluma recriminó a una mujer por traer a un bebé a su concierto: "Es un acto de irresponsabilidad" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maluma no ocultó su molestia al ver a una fanática traer a un bebé a su concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el último fin de semana. El cantante paró por un momento su show para recriminar a la mujer quien asistió con la criatura de tan solo un año sin protegerle los oídos, según pudo observar el colombiano.

“Déjelo ahí, no lo traiga. Con todo el respeto, yo ya soy padre. (Ese bebé) tiene en un año, ¿verdad?”, exclamó el intérprete de Borró casette recordándole al público que él tiene una hija de un año y cinco meses fruto de su relación con la empresaria Susana Gómez.

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la p (…) m (…) (muy altos) y el sonido está durísimo? ¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, expresó el compositor mientras la gente aplaudía el gesto del artista.

No quedó ahí. Maluma también criticó que la madre esté “meneando” a su bebé de una manera “irresponsable”. “Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando (al bebé) como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris (su hija) nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, concluyó.

Maluma viene realizando su gira '+Pretty+Dirty World Tour' en Ciudad de México. | Fuente: Instagram (maluma)

Maluma lamentó la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Maluma expresó su tristeza al enterarse de la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes 11 de agosto. Por medio de un video difundido en sus historias en Instagram, el reguetonero expresó su pesar y mandó condolencias a la familia del fallecido político.

"Buenos días, mi gente. Con sentimientos encontrados, la verdad. Estoy muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe; un saludo muy especial a su familia", comenzó diciendo el músico de 31 años a sus millones de seguidores en la red social.

Del mismo modo, Maluma hizo un llamado a la paz y reiteró sus condolencias a la familia de Uribe Turbay compartiendo también el emotivo post de su esposa María Claudia Tarazona.

"Como todos, claramente estaba muy esperanzado en que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, solidaridad y compasión, no sé qué lo sea. Desde aquí acompaño a su familia en su dolor, muchos abrazos y mucha fuerza para todos. Colombia, esto es un llamado", señaló.

Maluma lloró durante show al hablar de su etapa como padre

Maluma protagonizó un momento conmovedor cuando, en pleno show en Barcelona (España), no pudo contener las lágrimas al hablar de su nueva etapa como padre.

En marzo de 2024, el artista dio la bienvenida a su hija Paris, fruto de su relación con Susana Gómez, una mujer colombiana que mantiene su vida privada lejos de las redes sociales.

“Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche", mencionó Maluma con la voz entrecortada, desatando la ovación del público.

El cantante, además, dijo que la llegada de su hija ha cambiado su vida por completo: "Desde que nació mi hija Paris, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida".

Maluma tiene a una hija de un año y cinco meses con la empresaria Susana Gómez.Fuente: Instagram (maluma)