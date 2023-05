Kristina Lilley venció el cáncer por tercera vez: "Tocar la campana llama cosas buenas para tu vida"

Después de luchar contra el cáncer de mama durante meses, la actriz Kristina Lilley anunció que realizó su última quimioterapia y tocó la campana en señal de haber superado esta enfermedad.

La recordada protagonista de 'Pasión de gavilanes' publicó un video de sus redes sociales donde expresó su felicidad de vencer este mal que la atacó por tercera vez.

“Hoy fue mi última quimioterapia. Hoy fue un día de lágrimas y risas, un día de terminar un ciclo y empezar uno nuevo en mi vida. ¡¡Un día en familia!! ¡¡¡Unas semanas de descanso y después con energía nueva empezaré lo que venga!!! Hoy, es importante, hoy es un día, mañana todo será nuevo. ¡Gracias a todos por su compañía y su apoyo!! ¡¡¡Los quiero!!!”, escribió Kristina Lilley.

Asimismo, la actriz mencionó que ahora vivirá una vida nueva ya que tuvo varias decaídas por el cáncer de mama: “Hoy entendí que significa tocar la campana. Cierras un ciclo y celebras!!! la campana llama cosas buenas para tu vida!! (...) ¡Esperando lo que viene después!”, puso en otro post.

Su lucha contra el cáncer

En noviembre del año pasado, Lilley contó que, por segunda vez en su vida, fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que golpeó emocionalmente a familia y sus seguidores. En 2013, la actriz ya luchaba contra la enfermedad, pero fue sometida a una operación para quitarle un pequeño tumor para superar el mal.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", reveló la actriz.

En 2010, los médicos también le detectaron cáncer de cuello uterino y, por suerte de todos, el mal estaba focalizado, por lo que su tratamiento no fue complicado. Aunque pasó por una crisis depresiva y se llenó de miedo, su familia fue vital para enfrentar el mal momento.