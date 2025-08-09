“Queremos dejar huella”: madre de Kylian Mbappé visita obras y apoya a ollas comunes en Ancón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú se convirtió en el primer país de Latinoamérica en recibir un proyecto de la fundación del futbolista francés Kylian Mbappé. La iniciativa, encabezada por su madre, Fayza Lamari, fue inaugurada en Ancón con la construcción de un colegio y un campo de fútbol que beneficiarán a más de 160 niños, así como a la comunidad local.

“Estamos aquí para ayudar a Perú y esto es solo el comienzo de dejar nuestra huella por todo el mundo”, declaró Lamari a la prensa. Asimismo, resaltó que más de 20 voluntarios internacionales llegaron al distrito para apoyar, no solo en las obras de infraestructura, sino también en el fortalecimiento de la olla común de la zona.

Lamari contó, además, que María Fe Giha, una colaboradora peruana que trabaja con la fundación desde hace años, fue quien la motivó a traer el proyecto al país. “Por un año, María Fe me ha estado diciendo que Perú es el mejor país del mundo y que el pisco sour es muy bueno”, dijo entre risas.

La fundación busca ofrecer a los niños un espacio para soñar, desarrollarse y acceder a oportunidades educativas y deportivas que impulsen su futuro.

“Es un lugar para soñar y salir adelante”

