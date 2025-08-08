Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construirán un colegio y un campo de fútbol en Ancón

La estrella del Real Madrid impulsará la creación de un colegio y un campo deportivo, siguiendo la línea solidaria de Vinícius Jr. en Brasil.

El delantero francés Kylian Mbappé, a través de su fundación Inspired by KM, ha llegado al Perú, específicamente a la localidad de Ancón, donde se construirá un colegio y un campo de fútbol de césped sintético.

La expansión de la ONG fuera de Francia cuenta con la dirección del propio Mbappé y de su madre, Fayza Lamari, quien gestiona buena parte de sus proyectos solidarios y empresariales.

La iniciativa en Ancón marca un paso clave en la internacionalización de la fundación, que en su etapa inicial se propuso acompañar a 98 jóvenes franceses hasta su integración en la vida laboral, con un seguimiento personalizado.

En el Real Madrid, el compromiso social de Mbappé encuentra un referente cercano en su compañero Vinícius Jr. El atacante brasileño lidera desde hace años un establecimiento dedicado a mejorar la calidad de vida en São Gonçalo, su ciudad natal en Brasil, una de las favelas más reconocidas del país. Entre sus proyectos destacan programas educativos, de inclusión social y de desarrollo comunitario que han beneficiado a cientos de familias.

Las acciones de ambos futbolistas reflejan cómo las estrellas del fútbol de élite aprovechan su influencia y recursos para impulsar proyectos humanitarios en las comunidades más necesitadas.

Kylian Mbappé ya es el '10' del Real Madrid

El Real Madrid anunció que el delantero francés Kylian Mbappé portará el número 10 en su camiseta a partir de la próxima temporada y relevará así al croata Luka Modric, un histórico del club, que ganó seis Ligas de Campeones con el equipo blanco.

El club madrileño subió a sus redes sociales una fotografía con la camiseta de esta temporada, el nombre de Mbappé y el número 10, mientras que en la web el delantero francés también aparece con su nuevo dorsal.

Mbappé deja libre el '9' y relevará a Modric como el nuevo '10' del Real Madrid, un número que porta habitualmente con la selección de Francia y que también ha lucido con la camiseta del Paris Saint-Germain.

Además de Modric, también portaron el '10' otros jugadores históricos del equipo blanco como Luís Figo, Clarence Seedorf, Mesut Özil, Michael Laudrup o Ferenc Puskás. En la web del club también aparece ya el defensa Raúl Asencio con el primer equipo y con el dorsal número 17, vacante tras la salida de Lucas Vázquez.