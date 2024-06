Kylie Jenner llora por críticas en redes sociales sobre su apariencia: "Es agotador"

Kylie Jenner se ha mostrado completamente sincera en el último episodio de The Kardashians de Hulu. La modelo, miembro más joven de una de las familias más prominentes de la televisión, no pudo contener las lágrimas al recordar todos los "comentarios desagradables" que recibe en las redes sociales.



Fue su hermana Kendall quien tuvo que consolar a Kylie mientras esta se quebraba emocionalmente por los constantes ataques que recibe. "Estoy usando demasiado maquillaje y me dicen 'estás usando demasiado maquillaje'. Luego voy y no uso mucho maquillaje y alguien me pilla bajo una luz extraña", lamentó la joven.



Kylie recordó que al principio estos comentarios eran esporádicos, pero conforme creció su fama, también aumentaron los detractores: "Escucho cosas desagradables sobre mí todo el tiempo, es agotador". "Estamos deshumanizados. No creen que haya reglas con nosotros. Si fuese otra mujer, la gente saldría en su defensa", respondió Kendall.

¿Cuáles son los peores comentarios que ha recibido Kylie Jenner en redes sociales?

Tras años de ataques continuos, Kylie Jenner decidió someterse a una intervención estética para lograr un aspecto "más natural". Sin embargo, las reacciones en redes sociales no cambiaron: "Es un milagro que todavía tenga confianza en mí misma y que aún pueda mirarme al espejo y sentirme bonita".



"El año pasado hice un viaje para disolver la mitad de mi relleno de labios, pero odio tener esta conversación una y otra vez. Se siente como una pérdida de aliento porque creo que conmigo nunca va a cambiar", explicó Kylie, mientras se rompía emocionalmente y lloraba. "Nunca pensé que iba a llorar por esto", añadió.



"Siempre veo comentarios como, 'porque ella se hizo eso a sí misma', 'se ha malogrado la cara', 'tuvo muchas cirugías'", continuó Kylie. Su hermana Kendall intentó consolarla, ofreciéndole un consejo para el futuro: "Lamentablemente, es algo que nos tiene que gustar, que realmente nos tiene que endurecer la piel".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis