Úrsula Corberó y Madonna tuvieron un encuentro durante un viaje de Los Ángeles a Madrid. | Fuente: Composición (Netflix / EFE)

"La casa de papel" no es solo una de las series más vistas en la historia de Netflix: también es un fenómeno de masas que hizo de sus protagonistas unas celebridades internacionales. Razón suficiente para que Úrsula Corberó sea admirada por otras estrellas como, por ejemplo, Madonna.

Así lo contó la intérprete de Tokio durante una entrevista con Jimmy Fallon en su programa "The Tonight Show". La actriz española contó cómo su papel en la producción del gigante del 'streaming' le transformó la vida y reveló una curiosa anécdota que vivió con la 'Reina del Pop'.

El hecho ocurrió durante un vuelo que Úrsula Corberó hizo desde Los Ángeles (Estados Unidos) a Madrid (España). El avión realizó una escala en Londres (Reino Unido) y allí fue que Madonna coincidió con la estrella de Netflix en el mismo lugar.

"Madonna estaba haciendo contacto visual conmigo y de pronto vino directo hacia mí, manteniendo su mirada fija en mis ojos, y se puso a amarrarse los zapatos en mi asiento", sostuvo la actriz, al mismo tiempo que imitaba los gestos de la cantante.

"Me dijo 'hola' y yo me quedé sin palabras, no salía nada de mi boca. Me dijo: 'disculpa, solo quería saludarte y decirte que soy una gran fan de 'La casa de papel' y que Tokio, tu personaje, es mi favorito", relató Úrsula Corberó.

Intercambio telefónico

La sorpresa de Úrsula Corberó ante el acercamiento de Madonna fue tan grande que no atinó a decir ninguna palabra, hasta que ella le preguntó si sabía quién era. "Entonces, finalmente, pude decir algo: 'Por supuesto que sé quién eres, ¡eres la p... Madonna!", dijo la actriz.

En seguido tuvieron un breve intercambio de palabras que culminó cuando la intérprete de "Like A Virgin" anotó su número telefónico en el celular de Úrsula Corberó. Se despidieron, pero a la española le llegó en seguido un mensaje de la diva del pop.

"Recibí un mensaje de texto de ella que decía: 'Corazón, olvidaste tu pasaporte en el asiento. La azafata lo tiene consigo'. Así que pude volar de regreso a casa gracias a Madonna", manifestó Corberó.

Cabe resaltar que Úrsula Corberó ganó fama internacional con "La casa de papel", pero también ha participado en otras producciones como "El internado", "Isabel" y "Física o química", además de series anglosajonas como "Snake Eyes" y "Snatch".

