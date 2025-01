Cameron Díaz dispuesta a hacer una nueva secuela de 'La Máscara', pero solo con una condición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cameron Díaz, quien hace poco volvió al set de grabación para protagonizar Back in action de Netflix, reveló su interés en participar en una nueva secuela de la exitosa comedia de 1994, La Máscara. Sin embargo, la actriz puso como condición el regreso de Jim Carrey.

"Si Jim está de acuerdo, quiero decir, yo he estado aprovechando su éxito desde el primer día", declaró la intérprete en entrevista para Access Hollywood.

En La Máscara, Díaz interpretó a Tina Carlyle, una cantante de un club nocturno que conoce a Stanley Ipkis (Jim Carrey), un tímido empleado bancario que se transforma en un héroe excéntrico gracias a una máscara mágica.

Tras su paso por la película, la actriz protagonizó otros éxitos de taquilla como Loco por Mary, La boda de mi mejor amigo y Los Ángeles de Charlie, convirtiéndose en una de las estrellas más destacadas de los años 90 y principios de los 2000.

¿Qué dijo Jim Carrey sobre una posible secuela de La Máscara?

Jim Carrey, quien hace poco retomó su papel como Doctor Robotnik en Sonic 3, no descartó volver a interpretar a Stanley Ipkis, pero solo bajo ciertas condiciones. En una entrevista con Comicbook.com, el actor señaló que una nueva secuela solo sería viable si el guion es lo suficientemente sólido.

"Oh Dios, ya sabes, tiene que ser la idea correcta", expresó Carrey. "No se trata realmente del dinero. Bromeo sobre eso, pero nunca se sabe. Dije que quería retirarme, pero creo que me refería más a descansar. Si aparece una buena idea o un grupo de personas con las que disfruté trabajar, las cosas tienden a cambiar", comentó.

¿Cómo luce el elenco de La Máscara a más de 30 años de su estreno?

Han pasado más de 30 años del estreno de La Máscara, una de las películas más taquilleras y queridas de la historia de la comedia. Muchos de sus protagonistas han continuado en la actuación, pero con papeles menos trascendentes.

Jim Carrey

Jim Carrey saltó a la fama con esta película a los 28 años. Él interpreta a Stanley Ipkiss, un tímido empleado de banco que cambió su vida luego de colocarse una máscara mágica En la actualidad, a sus 63 años, está decidido a participar en una nueva secuela de la película.

Cameron Díaz

Realizó esta película en su época de esplendor, cuando fue considera como una de las mujeres más bellas de Hollywood. Cameron Díaz interpretaba a Tina Carlyle, la novia del antagonista de la historia y quien termina de enamorarse de Stanley Ipkiss.

Peter Riegert

Su papel en La Máscara era el de el teniente Mitch Kellaway, quien sospechaba que Stanley Ipkiss era héroe del rostro verde. A sus 77 años, aún se mantiene en el mundo de la actuación. Entre sus últimos proyectos destacan The good wife, Succesion y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Ben Stein

Su papel en el filme era el del doctor Arthur Neuman, el especialista al que Ipkiss recurrió para ponerse la máscara. Ben Stein fue el único actor del elenco original que participó en la segunda parte de la película, la cual fue un fracaso. Ha prestado su voz para programas como Rugrats: Aventuras en pañales, Los padrinos mágicos, Padre de Familia, entre otros. En la actualidad tiene 80 años.

Amy Yasbeck

Era la periodista Peggy Brandt, quien estaba "enamorada" en secreto de Ipkiss. Actualmente, tiene 62 años y ha protagonizado papeles pequeños en la industria. También se ha dedicado a actividades sociales como la creación de la fundación Peggy Brandt.

Peter Greene

Era el antagonista de la historia y que se apoderó de la máscara. Entre sus personajes más destacados figura el de Zed, el policía en Pulp Fiction. También obtuvo un papel secundario en la película Alerta máxima 2 protagonizada por Steven Seagal.



Richard Jeni

Hacía el papel de Charlie Schumaker, el mejor amigo de Stanley Ipkiss. Realizó 11 series y algunas películas, aunque más se dedicó a la comedia. En el 2007 se suicidó a los 49 años.

