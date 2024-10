"Si así lo deciden, me parece bien": Leire Martínez sobre el posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el comunicado de La Oreja de Van Gogh donde confirma la salida de Leire Martínez de la banda, la cantante reapareció en Pamplona para presentar un desfile nupcial, sin embargo, no pudo escapar de las preguntas sobre qué pasó con sus compañeros y por qué la decisión de retirarse después de 17 años.

Aunque al inicio del evento no posó ante los medios y no quiso atender a la prensa, después sí que lo hizo y desveló qué le parecería que Amaia Montero volviese al grupo: "Pues si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien. Es que, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. Ya está", dijo.

Además, Leire Martínez aclaró que "no" ha hablado con Montero a raíz de su salida de La Oreja de Van Gogh y aseguró que ante todo "la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación". La española reconoce que la situación con sus excompañeros en la actualidad no es buena, al menos de momento, porque "las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán, yo les quiero mucho".

La artista confía en que el tiempo será sanador para todos: "Seguro, siempre lo es" y desmintió haber firmado una cláusula de confidencialidad por la que no podría hablar al respecto: "Que yo sepa, no". Lo que sí que tiene claro es que va a seguir en el mundo de la música, pero no dio detalles si tiene propuestas de otros grupos.

Por último, sobre el tiempo que ha pasado en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez explicó que su tiempo con la banda ha sido "un gran aprendizaje y una gran experiencia".

¿Por qué Leire Martínez ya no está en La Oreja de Van Gogh?

Durante su actuación en las fiestas del Pilar de Zaragoza, el lunes pasado, Leire se emocionó y rompió a llorar mientras interpretaba Rosas, lo que fue el último concierto de la actual gira de la banda. La conmovedora escena generó numerosos comentarios en redes sociales y disparó rumores sobre su posible salida.

Tras ello, la agrupación reveló que, en adelante, "las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señaló un comunicado.

Leire ha sido la vocalista de la banda desde 2008, cuando se incorporó tras la salida de la cantante original, Amaia Montero. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", afirma el mensaje.

