"Déjenlo descansar en paz": expareja y madre del hijo de Liam Payne pide respeto por su memoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cheryl Cole, expareja de Liam Payne y con quien el fallecido cantante tuvo un hijo en común, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales tras conocer la noticia de la muerte del exintegrante de One Direction. "Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano", mencionó al inicio.

En una imagen de Liam junto a su bebé recién nacido, la también cantante pidió respeto en medio de este dolor. "Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más".

Cheryl Cole, quien formó parte del grupo Girls Aloud y jueza de The X Factor, reality donde nació One Direction, rogó a los usuarios de Internet que dejen de hacer comentarios negativos ya que quiere proteger a su hijo.

"Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro. Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran", sostuvo.

Liam Payne, compositor y guitarrista, de 31 años, falleció el miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo en la capital Argentina.

Padre de Liam Payne llegó a Argentina para la repatriación del cuerpo

Geoff, padre del músico Liam Payne, quien murió tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina, arribó este viernes 18 de octubre a Buenos Aires para reconocer el cuerpo de su hijo.

Hasta el momento, el cuerpo del cantante británico sigue en la morgue de la capital argentina mientras se conocen los resultados de las pericias toxicológicas ya que, según el informe policial, en su habitación había destrozos y estupefacientes. De acuerdo con Teleshow, de Infobae, el papá del ex One Direction llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 6 a.m., después fue a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 para iniciar los trámites para la repatriación.

La caída, cuyas razones aún se investigan, se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros", agregó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti. "Aparentemente tenía fractura de base de cráneo", apuntó.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA