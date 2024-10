"La decisión ha sido dura y difícil": La Oreja de Van Gogh anuncia la salida de su vocalista Leire Martínez tras 17 años

La agrupación española ha comunicado en sus redes sociales la marcha de su cantante, quien se unió al grupo tras la salida de Amaia Montero. Crecen los rumores de un posible retorno de Amaia tras 17 años.

La semana pasada, La Oreja de Van Gogh puso fin a su gira en Zaragoza, marcando el final de una etapa significativa que trae consigo un nuevo cambio. A través de un comunicado en sus redes sociales, la banda española anunció que, tras "17 años maravillosos" desde que Leire Martínez se unió al grupo en reemplazo de Amaia Montero, ambas partes "seguirán caminos separados".

Durante su actuación en las fiestas del Pilar de Zaragoza, el lunes pasado, Leire se emocionó y rompió a llorar mientras interpretaba Rosas, lo que fue el último concierto de la actual gira de la banda. La conmovedora escena generó numerosos comentarios en redes sociales y disparó rumores sobre su posible salida.

Hoy, la agrupación reveló que, en adelante, "las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señala un comunicado.

Leire ha sido la vocalista de la banda desde 2008, cuando se incorporó tras la salida de la cantante original, Amaia Montero. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", afirma el mensaje.

¿Por qué Leire Martínez se retira de La Oreja de Van Gogh?

En julio, Karol G sorprendió a sus fanáticos durante su segundo concierto en España al compartir el escenario con Amaia Montero. La cantante española, que había revelado en redes sociales que se encontraba "destruida", apareció radiante para interpretar Rosas, una canción que grabó como vocalista principal de La Oreja de Van Gogh a principios de la década del 2000.

Desde entonces, comenzaron a surgir rumores sobre un posible reencuentro entre Amaia y los integrantes originales de la banda: Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde.

Al respecto, Leire Martínez, quien ocupó el espacio que dejó Amaia, comentó a Navarra Televisión: "Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que contestar sobre Amaia (...) Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa; no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso".

