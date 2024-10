El primer esposo de Jennifer Lopez aseguró que la cantante le fue infiel con Sean 'Diddy' Combs

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ojani Noa, primer esposo de Jennifer Lopez, volvió a hablar de la cantante, pero esta vez no se refirió al divorcio con Ben Affleck, sino a la controversia sobre Sean 'Diddy' Combs, quien también fue pareja de la ‘Diva del Bronx’.

En entrevista con Despierta América, el modelo cubano aseguró que hace años estaba trabajando en un documental sobre su romance con la intérprete, pero ella lo demandó. "Iba a usar unas imágenes mías personales que no tenían nada que ver con sexo. Ellos me demandaron, porque supuestamente los videos eran sexuales. Ellos pierden esa demanda", contó.

Sin embargo, Ojani Noa después mencionó que el fin de su matrimonio se debió a que Jennifer Lopez le fue infiel con Sean 'Diddy' Combs. "Parte de ese divorcio fue por parte de Puffy. Cuando sale Selena que la carrera reventó, ella me dice 'papi, yo quiero empezar a cantar'. Yo le dije 'mami, vamos con todo, vamos a reunirnos con diferentes disqueras para ver que disquera te puede firmar'", agregó.

Además, recordó cuando conoció al rapero. "Cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante El Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum", dijo. "Yo en fines de semana que terminaba de trabajar, me iba a Miami o Nueva York para estar con ella. Ahí en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños", alegó.

Como se recuerda, Jennifer Lopez y Sean 'Diddy' Combs tuvieron una relación entre 1999 y 2001.

¿Cómo fue el matrimonio de Jennifer Lopez y Ojani Noa?

Ojani Noa y Jennifer Lopez se divorciaron después de 11 meses de divorcio. Años más tarde, el productor comentó por qué su relación la cantante cambió.

"A Jen le encanta estar enamorada, pero se ha comprometido seis veces. Ben es su marido número 4", dijo Noa a Daily Mail en agosto de 2022 después de que Lopez y Affleck se casaran. "Yo era su marido número 1 y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre".

"Nos enamoramos cuando ella ya era famosa, pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Yo quería mantener un perfil bajo y vivir mi vida, pero cuando vi que se había casado con Ben, que es un buen chico, los sentimientos volvieron a invadirme", manifestó.

Ojani Noa y Jennifer Lopez se conocieron en 1996 cuando ella asistió a Larios On the Beach, restaurante de Gloria Estefan, y él era el camarero.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA