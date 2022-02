Kate del Castillo regresa a su papel de Teresa Mendoza en la tercera entrega de "La reina del sur". | Fuente: EFE

En octubre de 2021, la actriz Kate del Castillo llegó al Perú para grabar algunas escenas de la tercera temporada de "La reina del sur", que en esta oportunidad su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en las calles del centro de Lima y Cusco, y también en la ciudadela inca Machu Picchu, la mexicana se refirió a su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. (...) Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así", dijo al diario El Comercio.

Todavía asombrada por "cómo los ejecutivos de Telemundo" hicieron para conseguir los permisos de filmar en Machu Picchu, la intérprete de la popular Teresa Mendoza recalcó: "Es un país muy hermoso. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones".

De una serie pequeña a una megaproducción

Por otro lado, Kate del Castillo recordó los cambios por los que fue pasando "La reina del sur" a lo largo de sus dos temporadas precedentes. En la primera, "Telemundo era una empresa muy ambiciosa, pero mucho más pequeña", por lo que esa temporada "está llena de corazón" y es su preferida.

"En la segunda hemos viajado a ocho países: Rumania, Italia, España, Rusia, México, Estados Unidos... Fueron muchísimos lugares", señaló. A este desarrollo de locaciones, también se sumó el de su personaje en la ficción inspirada por la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte.

"Actualmente, vemos a una Teresa Mendoza más madura, pero sobre todo más guerrera. Se fue refinando, pero nunca dejó de ser una mujer de pueblo, sencilla. Eso no se le va a quitar nunca. Ni siquiera su manera de hablar cambia", reflexionó.

Antes de la salida de la tercera entrega, Telemundo Internacional estrenó la segunda temporada, que para Del Castillo "es como un thriller de acción" en el que "cada capítulo es como una película aparte". Los nuevos capítulos, sin duda, prometen más voltaje.

Kate del Castillo en "Anna Karenina"

Entre los próximos proyectos a los que se sumará Kate del Castillo destaca una adaptación moderna de "Anna Karenina", la clásica novela del escritor ruso León Tolstoi, a cuyas grabaciones asistirá en México entre marzo o abril de este año.

"Va a ser una cosa totalmente diferente, es una tragedia. Se llama 'Beautiful Lie', es la primera serie que vamos a hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy muy emocionada de regresar a mi país", sostuvo la actriz.

Según indicaron los responsables de "A Beautiful Lie" en un comunicado de prensa, Kate del Castillo encarnará a Anna Montes de Oca, una clavadista mexicana y estrella en su país que se enamora de un joven músico.

