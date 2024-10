"El mejor escote de mi vida": Margaret Qualley alabó los senos prostéticos que lució en 'La sustancia'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas semanas, la película La sustancia ha generado mucha conversación debido a sus impactantes escenas de terror corporal. Recientemente, la actriz Margaret Qualley compartió un dato curioso sobre sus escenas de desnudo.

Ante la creciente popularidad del filme, muchos en redes sociales han elogiado la belleza de Margaret, pero ella aclaró que no todo lo que se ve en pantalla es auténtico. En las escenas donde aparece con el busto al descubierto, reveló que en realidad no es su cuerpo el que se muestra.

En entrevista con el portal The Sunday Times, Margaret Qualley comentó que, de la mano con un equipo de trabajo protéstico, hicieron que su busto real nunca aparezca en escena. "Desafortunadamente, no existe una poción mágica para los senos, así que tuvimos que pegarlos. La directora Coralie Fargeat encontró un equipo increíble de prostéticos para dotarme del mejor escote de mi vida, pero solo por un tiempo", dijo.

Según Los Angeles Times, las prótesis que utilizó la protagonista de La sustancia fueron creadas por el famoso maquillador francés Pierre Oliver Persin quien ha trabajo en otras películas de Hollywood.

Margaret Qualley interpreta a Sue en "La sustancia".Fuente: @thesubstance

¿De qué trata La sustancia?

"La posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano. Con un nuevo producto, denominado la sustancia, la vida de cualquier persona mejoraría sustancialmente. ¿Alguna vez has soñado una versión mejor de ti misma? Entonces, debes probar la sustancia. De esta forma, puedes generar otra versión de ti misma. Una versión mejorada: más joven, más bella, más perfecta. Solo tienes que compartir tu tiempo con esta nueva figura. Una semana para ti, otra semana para ella en un equilibrio perfecto de siete días. Parece fácil. Solo es necesario seguir las instrucciones. Claro que es inevitable pensar en las contraindicaciones. ¿Qué podría salir mal?".

¿Qué dice la crítica de La sustancia?

1. Tim Roberth, de The Telegraph

"Fargeat hace varios homenajes imperdibles, en particular a Vértigo y El resplandor. Sin embargo, es la elección de Moore y su disposición para desnudarse a los 61 años (tanto emocional como físicamente) lo que le da a The Substance una conexión sorprendente con sus temas. En 30 años no había sido dueña de una película con semejante seguridad. Verla enfrentarse a Demi Moore en el espejo, y hacerlo sin piedad, es extraordinario".

2. Owen Gleiberman, de Variety

"La actuación de Demi Moore es nada menos que intrépida. Interpreta, de una manera muy abstracta, una versión de sí misma (que en su día fue una estrella en el centro del universo y que ahora tiene la edad suficiente para que el Hollywood sexista la considere pasada de moda), y su actuación está cargada de ira, terror, desesperación y venganza".

3. Lovia Gyarkye, de The Hollywood Reporter

"En The Substance pasan muchas cosas y, aunque la ambición es admirable, no todo funciona. La trama, endeble, se tensa bajo el peso de su duración de 2 horas y 20 minutos; hay escenas, especialmente en la mitad de la película, que parecen repeticiones pesadas en lugar de reflejos inteligentes. Pero las sólidas actuaciones, especialmente de Moore y Quaid, ayudan a mantener el impulso hasta el final triunfalmente divertido de la película".

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano.La cantante Susan Ochoa nos contagió de su ritmo y nos contó los detalles de las celebraciones por sus 20 años de vida artística. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA