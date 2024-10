Pedro Pascal en carrera a los Oscar 2025: Paramount apuesta por el actor chileno para 'Gladiador 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Pascal puede llevarse a casa su primer Oscar, según las expectativas de Paramount Pictures, la productora detrás de Gladiador 2. La compañía presentó su lista de postulados a la próxima edición de los premios de la Academia, donde el chileno figura en la categoría 'Mejor Actor de Reparto' por su papel de Marcus Acacius en la esperada secuela de la cinta épica.

Aunque Gladiador 2 aún no llega a las salas de cine, la productora ha puesto su confianza en el talento de Pascal. De lograr una nominación por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es posible que el artista se convierta en uno de los favoritos en obtener el galardón.

Paramount también incluyó en su lista de aspirantes a Denzel Washington y Joseph Quinn, quienes también participan en la cinta. Sin embargo, la atención se centra en Pascal, quien ha ido ganando terreno en Hollywood en los últimos años.

Las nominaciones de Pedro Pascal

De quedar entre los nominados al Oscar 2025, este no sería el primer reconocimiento internacional para Pedro Pascal. En la reciente edición de los Premios Emmy, el actor recibió tres nominaciones: 'Mejor Actor' en una serie dramática por su papel como Joel Miller en The Last of Us, 'Mejor Actor Invitado' en una serie de comedia por su participación en Saturday Night Live, y 'Mejor Narrador' por su trabajo en Patagonia: Life on the Edge of the World. Sin embargo, a pesar de las nominaciones, Pascal no logró llevarse ningún premio.

El próximo 17 de enero se revelarán los nominados finales a los Oscar 2025, aunque primero Pascal deberá superar las listas cortas, según las reglas de la Academia. La ceremonia de premiación se celebrará el 3 de marzo.

