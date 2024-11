"Fue un libro pésimo": Sylvester Stallone y la vez que comparó el guión de 'Rocky' con el clásico 'Madame Bovary'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antes de convertirse en una figura reconocida de Hollywood, Sylvester Stallone dijo que no la pasó nada bien en sus primeros años como actor. Llegó a aceptar trabajos esporádicos para subsistir, incluyendo un papel en una película para adultos por el que, según el medio Fotogramas, recibió 200 dólares por dos días de trabajo.

En esos tiempos, cuenta que pasaba largas horas en la biblioteca, donde leía escritos de autores como Edgar Allan Poe. Eso lo ayudó a perfeccionar su habilidad para escribir guiones.

La clave para alcanzar su mayor éxito surgió de ver Marcado por el odio (1956), una película sobre el boxeador Rocky Graziano, protagonizada por Paul Newman. Inspirado por la historia, Stallone escribió en menos de tres días el guión de Rocky, que le valió una nominación al Oscar en la categoría Mejor Guion Original.

Stallone desata controversia al comparar el guion de Rocky con 'Madame Bovary'

Durante una audición, aprovechó la oportunidad para presentar el guión a los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff. Aunque inicialmente buscaron a una estrella consolidada como Robert Redford o Burt Reynolds para el papel principal, Stallone puso la condición de que él mismo debía interpretar a Rocky Balboa.

La apuesta fue un éxito rotundo. Rocky ganó tres Premios Oscar, incluyendo Mejor Película en 1977, catapultando a Stallone a la fama.

En una entrevista para The New York Times en septiembre de 1976, durante la gira promocional de la película, Stallone soltó un comentario polémico: "Me sorprende la gente que tarda 18 años en escribir algo. Ese es el tiempo que le llevó a ese tipo (Gustave Flaubert) a escribir Madame Bovary. Fue un libro pésimo y resultó en una película pésima".

Sylvester Stallone revela cuál es la película de 'Rocky' que menos le gusta

Rocky se ha convertido en una de las sagas más populares en la historia del cine. Desde su debut, en 1976, la primera película se ha convertido en parte de la cultura popular. A pesar del éxito y la buena recepción, hay una película en particular de la que Stallone no está satisfecho, al punto de reconocer en una entrevista que la considera como la peor de la franquicia.

"Rocky V fue mala. Fue un fracaso. Definitivamente, no estuvo a la altura", dijo al programa Friday Nigh. Según el actor, en una escala del uno al diez, Rocky V merece un rotundo cero, y la calificó como "mala" y "fuera de lugar".

Sylvester Stallone no es el único en detestar Rocky V, ya que la película tiene una decepcionante calificación del 31% en el portal Rotten Tomatoes, siendo la entrega con la menor puntuación de toda la saga.

