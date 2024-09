Lady Gaga da merecida lección a excompañeros de universidad por crear un grupo de odio en su contra

Remakes literarios

‘Remakes literarios’. Especial de Patricia del Río sobre aquellas historias que se inspiran en otros libros para crear su propia literatura. Escritores que reciclan obras reconocidas para darle un sello especial, diferente y fresco con respecto a la versión original. Esta semana, el invitado es el escritor, poeta y periodista Alonso Rabí Do Carmo, quien acaba de publicar “Antiguos y nuevos animales literarios” (Pez Letra, 2022). Un conjunto de entrevistas a personajes literarios, hombres y mujeres, de diversas generaciones y nacionalidades, realizadas a lo largo de varias décadas de trabajo periodístico. Esta es una versión actualizada de ‘Animales literarios’ (Estruendomudo, 2017) con 28 nuevas entrevistas nunca publicadas en un libro, y algunas aun inéditas. El periodista Diego Pajares comenta sobre los remakes en el cine y recomienda tres imprescindibles: ‘Nace una estrella’ (2018), con Lady Gaga y Bradley Cooper; ‘Infiltrados’, con Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Vera Farniga. (película de Martin Scorsese); y ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, con Johnny Depp (película de Tim Burton). En los libros recomendados de la semana, el crítico literario y gerente de la librería Escena libre, Julio Zavala, menciona tres nuevas publicaciones: ‘El príncipe de Lima’, de Joaquín Ortiz Bustamante (novela biográfica); ‘Lectura de manos en Lisboa’, de Julia Wong Komt (poesía); y ‘Historia de la prostitución en el Perú. 1850-1996’, de Julio Drinot. Las canciones que hacen alusión a la temática de los remakes en la música son: ‘In my life’, por Johnny Cash; ‘Something’, por Elvis Presley; ‘One more time’, por Ed Shiran; ‘The winners takes it all’, por Carla Bruni; ‘Will you still love me tomorrow’, por Amy Winehouse; ‘Stand by me’, por Tracy Chapman; ‘King of pain’, por Alanis Morissette. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 34 – Tercera temporada.