El actor Laszlo Kovacs encarnó a lo largo de ocho temporadas a Tito para "Al fondo hay sitio". | Fuente: RPP Noticias

A lo largo de ocho temporadas, el actor Laszlo Kovacs dio vida al entrañable Tito Lara en la teleserie "Al fondo hay sitio". Aunque luego interpretó otros papeles —hoy es Gianluca en la telenovela "Maricucha"—, el del amigo de Pepe Gonzáles perdura en la memoria de los televidentes.

"El personaje de Tito definitivamente caló fuerte, me siento agradecido por la experiencia valiosa de haberlo interpretado y aunque muchos no lo imaginan también me exigía desafíos", dijo el intérprete en una reciente entrevista al diario Correo.

Entre los retos de su personaje estaba utilizar "lentes de contacto marrones durante ocho años", algo que para Kovacs fue "un suplicio". "Además, por mi perfil, lo más fácil era que me pongan como Maldini, pero me dieron la oportunidad de ser parte de los Gonzáles. Un reto en mi carrera", explicó.

Encasillarse, "muy difícil para un actor"

Sin embargo, ponerse en la piel de Tito durante ocho años hizo que Laszlo Kovacs se sintiera encasillado. "Por eso los actores siempre buscamos hacer algo diferente y esperamos encontrar un personaje completamente distinto al anterior", señaló.

"Yo hice ocho años 'Al fondo hay sitio', pero hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Eso es muy difícil para un actor, no me gusta, a mí no me hace ninguna gracia, porque eso nos encasilla y nos la pone más difícil. Por eso, mi papel en 'Maricucha' es un auténtico regalo del cielo, necesitaba algo así urgente", añadió.

Pese a ello, actualmente Laszlo Kovacs se prepara para volver a interpretar a Tito en una nueva temporada de "Al fondo hay sitio". Junto a él, también regresarán sus compañeros Magdyel Ugaz, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Erick Elera, David Almandoz, Carlos Solano y Mónica Sánchez.

Laszlo Kovacs en "Maricucha"

Luego de "Al fondo hay sitio", Laszlo Kovacs tuvo un paso por "De vuelta al barrio" al inicio de la serie que culminó en el 2018. Pasaron tres años para que esté de vuelta en la televisión como Gianluca en la telenovela "Maricucha", protagonizada por Patricia Barreto.

Para encarnar a su personaje, el actor sostuvo que debió teñirse el pelo de rubio, bajar de peso y hasta depilarse, pues "este chico es muy vanidoso". "Los actores tenemos que estar preparados para todo, cada papel es un reto y yo la verdad estaba esperando una oportunidad como esta, porque hubo una para fuerte en la pandemia y tenía muchas ganas en volver", indicó.



En un trabajo conjunto con la directora Ani Alva Helfer, Laszlo Kovacs detalló que junto a sus compañeros tienen mucho espacio para improvisar en los ensayos. "Solo por darte un pequeño ejemplo, mi chapa de Chichobello viejo es mía, nunca estuvo escrita por los guionistas fue un aporte mío y les encantó a todos. Como ese ejemplo de aporte, hay un montón de cosas que nosotros siempre tratamos de sacarle el jugo a la escena, lo que nosotros queremos es que la gente en su casa los sienta así", explicó.

