"Esto es muy fuerte para mí, no me lo creo": Aitana conquista su primer Latin Grammy

La cantante y actriz española celebró su primer Latin Grammy al ganar en la categoría de Mejor Diseño de Empaque. "Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", comentó.

La cantante española Aitana alzó este jueves el primer Latin Grammy de su trayectoria musical al ganar en la categoría Mejor Diseño de Empaque por su cuarto álbum de estudio, Cuarto Azul.

“Esto es muy fuerte para mí. Nunca en mi vida he recibido uno de estos, supongo que siempre lo soñamos pero nunca creemos que pueda pasar”, dijo en su discurso de agradecimiento. "Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”, añadió.

En sus redes sociales, la cantante y actriz celebró el logro con un mensaje directo: “Acabamos de ganar un Latin Grammy”, acompañado de fotos posando con el gramófono dorado.

El primer Latin Grammy para Aitana

Aitana se impuso en una categoría donde también competían los diseñadores de los empaques de Cuba And Beyond (Chucho Valdés, Royal Quartet), Gigante (Leiva), Masters Of Our Roots (Albita y Chucho Valdés) y Por esas trenzas, de la peruana Lourdes Carhuas.

Cuarto Azul es el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado en mayo de 2025, y cuenta con la participación de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os y Fangoria. Se trata de uno de sus proyectos más personales, donde explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.

La artista también competía con Cuarto Azul en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, junto a Palacio (Elsa y Elmar), Al romper la burbuja (Joaquina), En las nubes – Con mis panas (Elena Rose) y ¿Y ahora qué?, de Alejandro Sanz, quien finalmente se llevó el premio.

Los primeros ganadores del Latin Grammy 2025

Los reconocimientos comenzaron este jueves con la entrega de las categorías secundarias, que dejaron a CA7RIEL & Paco Amoroso con cuatro gramófonos; Natalia Lafourcade y Liniker, con tres cada una; y Bad Bunny y Fito Páez, con dos premios cada uno.

La gala principal se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 8 p.m. (hora peruana). El evento será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

