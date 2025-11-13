Últimas Noticias
Latin Grammy 2025: Bad Bunny consigue premio con su tema 'Voy a llevarte pa PR', pero no asiste al evento

Bad Bunny gana Latin Grammy a Mejor Interpretación Reggaeton por Voy a llevarte pa PR.
Bad Bunny gana Latin Grammy a Mejor Interpretación Reggaeton por Voy a llevarte pa PR. | Fuente: Instagram (badbunnypr)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡No se presentó! Bad Bunny logró llevarse la categoría Mejor Interpretación Reggaeton superando a Rauw Alejandro, Nicky Jam, Yandel, entre otros cantantes.

Bad Bunny consiguió su primer premio en los Latin Grammy 2025. El popular ‘Conejo Malo’ logró llevarse la categoría Mejor Interpretación Reggaetón gracias a su tema Voy a llevarte pa PR, de su último disco Debí tirar más fotos.

Fue en la ceremonia llevada a cabo este jueves 13 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Estados Unidos, que Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido como Bad Bunny, consiguió un nuevo galardón con su tema que celebra la identidad boricua con ritmos contagiosos y una letra cargada de orgullo cultural.

Cabe resaltar que Bad Bunny no pudo asistir a la ceremonia de los Latin Grammy 2025, por lo que se anunció que se le guardará el premio.

El artista puertorriqueño también logró llevarse la categoría Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana con su tema Debí tirar más fotos.

Previamente, Bad Bunny consiguió 12 candidaturas en los Latin Grammy 2025, siendo el artista más nominado por su álbum Debí tirar más fotos, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Bad Bunny reprograma sus conciertos en Perú por el Super Bowl 2026.
Bad Bunny reprograma sus conciertos en Perú por el Super Bowl 2026. | Fuente: EFE

Bad Bunny también fue el más nominado en los Latin Billboard 2025

Bad Bunny fue el artista con más nominaciones en Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El puertorriqueño compitió en categorías como Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su disco Debí tirar más fotos.

Además, Billboard adelantó un reconocimiento especial para el artista: “¡Histórico! Bad Bunny será homenajeado con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21".

Por su parte, Fuerza Regida destaca en apartados como Artista del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Álbum Regional Mexicano del Año por 111XPANTÍA.

Bad Bunny reprograma sus conciertos en Perú por el Super Bowl 2026

A inicios de año, Bad Bunny había anunciado dos fechas para sus conciertos en Perú como parte de su gira mundial Debí tirar más fotos. Sin embargo, una reciente actualización sorprendió a todos: los conciertos se adelantan debido a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La productora F&M Entertainment, encargada de sus presentaciones en Lima, informó que “los conciertos en Colombia, Chile y Perú deben reprogramarse” por ajustes en la agenda internacional del artista. Así, los shows programados para el 30 y 31 de enero pasan al 16 y 17 de enero de 2026, ambos en el Estadio Nacional.

La organización aclaró que todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los boletos y paquetes VIP adquiridos para el 30 de enero se usarán el 16, mientras que los del 31 serán válidos el 17 de enero.

Además, los asistentes que no puedan acudir podrán solicitar reembolso hasta el 10 de noviembre de 2025 a través del Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster.

Tags
Bad Bunny Latin Grammy 2025

