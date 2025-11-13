Latin Grammy 2025: Bad Bunny consigue premio con su tema 'Voy a llevarte pa PR', pero no asiste al evento

Bad Bunny consiguió su primer premio en los Latin Grammy 2025. El popular ‘Conejo Malo’ logró llevarse la categoría Mejor Interpretación Reggaetón gracias a su tema Voy a llevarte pa PR, de su último disco Debí tirar más fotos.

Fue en la ceremonia llevada a cabo este jueves 13 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Estados Unidos, que Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido como Bad Bunny, consiguió un nuevo galardón con su tema que celebra la identidad boricua con ritmos contagiosos y una letra cargada de orgullo cultural.

Cabe resaltar que Bad Bunny no pudo asistir a la ceremonia de los Latin Grammy 2025, por lo que se anunció que se le guardará el premio.

El artista puertorriqueño también logró llevarse la categoría Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana con su tema Debí tirar más fotos.

Previamente, Bad Bunny consiguió 12 candidaturas en los Latin Grammy 2025, siendo el artista más nominado por su álbum Debí tirar más fotos, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.