Latin Grammy 2025: Bad Bunny y todos los ganadores de la noche de la música latina

La noche de los Latin Grammy 2025 reunió a las estrellas más grandes de la música latina en Las Vegas. Aquí te presentamos a todos los ganadores.

Este jueves, los Latin Grammy llegaron con varias sorpresas desde su ceremonia previa, donde se entregaron los primeros gramófonos horas antes de la gala central en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

A continuación la lista completa de ganadores del Latin Grammy 2025...

Grabación del Año

Baile inolvidable

Debi tirar más fotos

El día del amigo

#tetas

Desastres fabulosos

Lara

Si antes te hubira conocido

Cancionera

Ao teu lado

Palmeras en el jardín

Canción del Año

Baile inolvidable

Bogotá

Cancionera

Debi tirar más fotos

El día del amigo

Otra noche de llorar

Palmeras en el jardín

Si antes te hubiera conocido

#tetas

Veludo Marrom

Mejor Canción de Raíces

Aguacero (Luis Enrique, C4 Trío) 🏆

🏆 Cómo quisiera quererte (Natalia Lafourcade con El David Aguilar)

El palomo y la negra (Natalia Lafourcade)

Ella (Anita Vergara, Tato Marenco)

Jardín del paraíso (Monsieur Periné Featuring Bejuco)

Lo que le pasó a Hawaii (Bad Bunny)

Álbum del Año

Cosa nuestra

Debí tirar más fotos

Papota

Raíces

Puñito de yocahú

Al romber la burbuja

Cancionera

Palbra de to's (seca)

Caju

En las nubes - con mis panas

¿Y ahora qué?

Mejor Artista Nuevo

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué? (Alejandro Sanz) 🏆

🏆 Cuarto Azul (Aitana)

Palacio (Elsa y Elmar)

Al Romper La Burbuja (Joaquina)

En Las Nubes - Con Mis Panas (Elena Rose)



Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá (Andrés Cepeda) 🏆

🏆 Cursi (Zoe Gotusso)

Lo Que Nos Faltó Decir (Jesse & Joy)

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall (Natalia Lafourcade)

Después De Los 30 (Raquel Sofía)

Mejor Canción Pop

El día del amigo (CA7RIEL & Paco Amoroso) 🏆

🏆 Bogotá (Andrés Cepeda)



Querida yo (Yami Safdie & Camilo)

Soltera (Shakira)

Te quiero (Nicole Zignago)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka (Rawayana con Akapellah) 🏆

🏆 Orión (Sistek Remix) (Boza, Elena Rose y Sistek)

Ella Quiere Techno (Imanbek y Taichu)

Qqqq (Ela Minus)

Rulay En Dubai - (Extended) (Mr. Pauer, Villa Electronika y Dj Polin)



Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Debi tirar más fotos (Bad Bunny) 🏆

🏆 Capaz (Alleh, Yorghaki)



De Maravisha (Tokischa con Nathy Peluso)

La Plena - W Sound 05 (W Sound con Beéle y Ovy On The Drums)

Roma (Jay Wheeler)

Mejor Interpretación Reggaeton

Voy A Llevarte Pa Pr (Bad Bunny) 🏆

🏆 Baja Pa' Acá (Rauw Alejandro con Alexis y Fido)



Dile A Él (Nicky Jam)

Brillar (Lenny Tavárez)

Reggaeton Malandro (Yandel con Tego Calderón)

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí tirar más fotos (Bad Bunny)

Underwater (Fariana)

Naiki (Nicki Nicole)

MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho)

Elyte (Yandel)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh (Trueno) 🏆

🏆 El Favorito De Mami (Big Soto Featuring Eladio Carrion)



Parriba (Akapellah con Trueno)

Sudor Y Tinta (J Noa y Vakero)

Thc (Arcángel)

Mejor Canción Urbana

Cosas Pendientes (Maluma)

DtMF (Bad Bunny)

En La City (Trueno con Young Miko)

LA MuDANZA (Bad Bunny)

Xq eres así (Alvaro Diaz con Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Rock

Novela (Fito Paez) 🏆

🏆 Legado (A.N.I.M.A.L)

Luna En Obras (En Vivo) (Marilina Bertoldi)

A TRES DÍAS DE LA TIERRA (Eruca Sativa)

Gigante (Leiva)



Mejor Canción de Rock

La Torre (RENEE) 🏆

🏆 Sale El Sol (Fito Paez) 🏆



🏆 Legado (A.N.I.M.A.L)



TRNA (Ali Stone)

VOLARTE (Eruca Sativa)

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya es mañana (Morat) 🏆

🏆 Vándalos (Bandalos Chinos)

Malhablado (Diamante Eléctrico)

Malcriado (Lasso)

El útimo día de nuestras vidas (Dani Martín)



R (RENEE)

Mejor Canción Pop/Rock

Desastres Fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo Rusia) 🏆

🏆 Ángulo Muerto (Leiva)



Lucifer (Lasso)

No llames lo mio nuestro (Joaquina)

Tu Manera De Amar (Debi Nova)

Un último vals (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota (CA7RIEL y Paco Amoroso) 🏆

🏆 Para quién trabajas Vol. I (Marilina Bertoldi)



Bodhiria (Judeline)

Todos los días todo el día (Latin Mafia)

DAISY (Rusowsky)

Mejor Canción Alternativa

#Tetas (CA7RIEL & Paco Amoroso) 🏆

🏆 El Ritmo (Bandalos Chinos)

Joropo (Judeline)

Siento que merezco más (Latin Mafia)

(Sola) (Paloma Morphy)



Mejor Álbum Cantautor

Cancionera (Natalia Lafourcade) 🏆

🏆 Dos Hemisferios (Alejandro y Maria Laura)

el cuerpo después de todo (Valeria Castro)



Cosas Que Sorprenden A La Audiencia (Vivir Quintana)

Relatos (Ale Zéguer)

Mejor Canción Cantautor

Cancionera (Natalia Lafourcade) 🏆

🏆 aeropuerto (Joaquina)

Amarte sin que quieras irte (Camilú)



Como Un Pájaro (Silvana Estrada)

Quisqueya (Vicente García)

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta) 🏆

🏆 Big Swing (José Alberto “El Canario”)



Mira Como Vengo (Issac Delgado)

Infinito Positivo (Los Hermanos Rosario)

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II (Gilberto Santa Rosa)

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile (Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella) 🏆

🏆 SON 30 (Checo Acosta)

De Amor Nadie Se Muere (Karen Lizarazo)

Baila Kolombia (Los Cumbia Stars)

La Jerarquía (Peter Manjarrés & Luis José Villa)

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Novato Apostador (Eddy Herrera) 🏆

🏆 El Más Completo (Alex Bueno)



Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana (Milly Quezada)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 (Malena Burke & Meme Solis)

Raíces (Gloria Estefan)

Caminando Piango Piango (Orquesta Failde)

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito De Yocahú (Vicente García) 🏆

🏆 Calidosa (Mike Bahía)



Ilusión Óptica (Pedrito Martínez)

Bingo (Alain Pérez)

Fiesta Candelaria (Puerto Candelaria)

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido (Karol G) 🏆

🏆 Ahora O Nunca (Gilberto Santa Rosa)

Cariñito (Techy Fatule)

La Foto (Luis Enrique)

Nunca Me Fui (Fonseca y Rubén Blades)



Si Volviera Jesús (Víctor Manuelle)

Venga Lo Que Veng (Fonseca, Rawayana)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano (Pepe Aguilar)

Alma De Reyna 30 Aniversario (Mariachi Reyna De Los Ángeles)

¿Quién + Como Yo? (Christian Nodal)

Mejor Álbum de Música Banda

4218 (Julión Álvarez y su Norteño Banda) 🏆

🏆 25 Aniversario (Deluxe) (Luis Ángel "El Flaco")

Edición Limitada (Banda Ms De Sergio Lizarraga)

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends una tuya y una mía (Vol.1/En Vivo) (Bobby Pulido) 🏆

🏆 Imperfecto, Vol. 2 (El Plan)

Yo no te perdí (Gabriella)

Reflexiones (Grupo Cultura)

El siguiente paso (Live Session) (Marian y Mariel)

6 (Juan Treviño)

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería (Los Tigres Del Norte) 🏆

🏆 El plan & Manuel Alejandro (El Plan & Manuel Alejandro)

Pasado, presente, futuro (La Energía Norteña)



V1V0 (Alfredo Olivas)

Frente a frente (Pesado)

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Mirada (Ivan Cornejo)

Leyenda (DannyLux)

Evolución (Grupo Firme)

Palabra De To's (Seca) (Carín León)

Incómodo (Tito Double P)

Mejor Canción Regional Mexicana

La Lotería (Los Tigres Del Norte) 🏆

🏆 Hecha Pa' Mí (Grupo Frontera)



Me Jalo (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

¿Seguimos o No? (Lupita Infante)

Si Tú Me Vieras (Carín León, Maluma)

Tierra Trágame (Kakalo, Carín León)

Mejor Álbum Instrumental

Y El Canto De Todas (Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv) 🏆

Alma En Cuba (Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis)

Saga (Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática)

Ida e Volta (Yamandu Costa)

Havana Meets Harlem (Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán)



Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC (Hamilton De Holanda) 🏆

🏆 Cuba And Beyond (Chucho Valdés, Royal Quartet) 🏆

🏆 La Fleur De Cayenne (Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band)

Luces y Sombras (Iván Melon Lewis Trio)



Golden City (Miguel Zenón)

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Legado (Marcos Witt) 🏆

🏆 Exaltado (Marco Barrientos)

La Novia (Christine D'clario)

Coritos Vol. 1 (Israel & New Breed)

Aquí Estamos (Marcos Vidal)



Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Memóri4s (Ao Vivo) (Eli Soares) 🏆

🏆 Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) (Ton Carfi)

Razão Da Esperança (Paloma Possi)

Onde Guardamos As Flores? (Resgate)



A Maior Honra (Julliany Souza)

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos (Canticuentos, Coro de Ríogrande) 🏆

🏆 Aventuras De Caramelo (Antonio Caramelo, Malibu)

Cenas Infantis (Palavra Cantada)

Buscapié (Luis Pescetti, Juan Quintero)

Jirafas (Rita Rosa)

Mejor Álbum Folclórico

Joropango (Kerreke, Daniela Padrón) 🏆

🏆 Conjuros (Susana Baca)

Lentamente (Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú)

Candombe (Julieta Rada)

#Anonimas&Resilientes (Voces Del Bullerengue)

Mejor Álbum de Tango

En Vivo 20 Años (Tanghetto) 🏆

🏆 Colángelo... Tango (José Colángelo)

Piazzolla Para Orquesta Típica (Orquesta Típica Daniel Ruggiero)

Milonguín (Giovanni Parra Quinteto)

Shin-Urayasu (Richard Scofano, Alfredo Minetti)

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano (Sexteto Fantasma)



Mejor Álbum de Música Flamenca

Flamencas (Las Migas) 🏆

🏆 KM.0 (Andrés Barrios)



Azabache (Kiki Morente)

Sangre Sucia (Ángeles Toledano)

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Caju (Liniker) 🏆

🏆 Portuguesa No Escuro, Quem É Você? (Carol Biazin)

Fugacidade (Janeiro)



Maravilhosamente Bem (Julia Mestre)

Coisas Naturais (Marina Sena)

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas (Baianasystem) 🏆

🏆 Colinho (Maria Beraldo)

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas (Tó Brandileone)

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! (Djonga)

Big Buraco (Jadsa)

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Caju (Liniker) 🏆

🏆 Só Quero Ver (BK’ & Evinha)

Demoro A Dormir (Djonga Featuring Milton Nascimento)



A Dança (Ao Vivo) (Mc Hariel & Gilberto Gil)

Barbie (Mc Tuto Featuring Dj Glenner)

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) (Sorriso Maroto) 🏆

🏆 Alcione (Alcione)

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci (Marcelo D2)

Pagode Da Mart'nália (Mart'nália)

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) (Zeca Pagodinho)



Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro

Um Mar Pra Cada Um (Luedji Luna) 🏆

🏆 Portuguesa Brasileña

Sentido (5 A Seco)



Pique (Dora Morelenbaum)

Divina Casca (Rachel Reis)

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? (Rubel)

Mejor Álbum de Música Sertaneja

José & Durval (Chitãozinho & Xororó) 🏆

🏆 Let's Go Rodeo (Ana Castela)



Obrigado Deus (Léo Foguete)

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) (Lauana Prado)

Do Velho Testamento (Tierry)

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê) 🏆

🏆 Casa Coração (Joyce Alane)

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco (Camané)

Universo De Paixão (Natascha Falcão)

Transespacial (Fitti)



Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Veludo Marrom (Liniker) 🏆

🏆 Maravilhosamente Bem (Julia Mestre)

Ouro de tolo (Marina Sena)

Transe (Zé Ibarra)

Um vento Passou (para Paul Simon) (Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon)



Mejor Álbum de Música Clásica

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World 🏆

🏆 Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina



Radamés

Sisters Of The Moon

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable 🏆

🏆 Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana



Mejor Arreglo

Camaleón (Cesar Orozco & Son Ahead) 🏆

🏆 Sapato Velho (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) (David Bisbal)

Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

Flight 962 (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor Diseño de Empaque

Cuarto Azul 🏆

🏆 Cuba And Beyond

Gigante

Masters Of Our Roots

Por Esas Trenzas

Compositor del Año

Edgar Barrera 🏆

🏆 João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver 🏆

🏆 Nico Cotton 🏆

🏆 Edgar Barrera

Andres Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Cancionera (Natalia Lafourcade) 🏆

🏆 Bodhiria (Judeline)

Caju (Liniker)

Enquanto Os Distraídos Amam (Pedro Emílio)

Love Cole Porter (Antonio Adolfo)

Mejor Música para Medios Audiovisuales

Pedro Páramo 🏆

🏆 Cada minuto cuenta

Cien años de soledad

El eternauta

In The Summers



Mejor Video Musical Versión Corta

#Tetas (CA7RIEL & Paco Amoroso) 🏆

🏆 EL CLúB (Bad Bunny)

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) (Bk')



Cura Pa Mi Alma (Vera Grv)

Full Time Papi (Guitarricadelafuente)

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) (CA7RIEL & Paco Amoroso) 🏆

🏆 Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça (Hodari)

Mon Laferte, Te Amo (Mon Laferte)

Lamento (Extended Cut) (Gaby Moreno)

Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas)

