"Solo era un chico": mamá de Harry Styles lamentó la trágica muerte de Liam Payne

La trágica muerte de Liam Payne, a los 31 años, ha generado conmoción entre los fanáticos de One Direction. Si bien hasta el momento no se han pronunciado los exmiembros de la boy band, sí lo hizo la mamá de Harry Styles.

A través de las redes sociales, Anne Twist expresó su conmoción al enterarse de la noticia y publicó una imagen de un corazón roto con un fondo negro: "Solo era un chico...", escribió.

A ella se unió Waliyha, hermana de Zayn Malik, otro exintegrante de One Direction, y subió una foto en su red social X donde aparece junto a Liam Payne. "No puedo creerlo, sinceramente no tengo palabras para este triste momento.... Realmente no puedo creerlo", se lee en la descripción.

Liam Payne había seguido una carrera como solista tras la disolución de One Direction en 2016. Al principio, no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser artista luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo deportivo.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

¿De qué murió Liam Payne?

El músico británico Liam Payne, exintegrante de la recordada boy band One Direction, falleció este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina. Las circunstancias de la caída aún no han sido esclarecidas y las autoridades investigan si se trató de un accidente o un suicidio.

La policía fue alertada por un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre agresivo en el interior del hotel. Según el medio argentino Todo Noticias, al llegar al lugar el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que solo pudo confirmar el fallecimiento del artista.

"A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre, que después nos enteramos de que era parte de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída", declaró el director del SAME, Alberto Crescenti.

Liam Payne asistió al concierto de Paul McCartney

Antes de fallecer, el artista británico de 31 años difundió diversos momentos de su estadía en Argentina como el reencuentro con su amigo y excompañero Niall Horan, quien brindó un concierto en el Movistar Arena el último 2 de octubre. No obstante, también se conoció que Payne asistió al recital del legendario Paul McCartney tres días después.

En varios videos y fotos difundidos en su cuenta oficial de Snapchat, se pudo ver a Liam Payne disfrutando de la previa del concierto del exmiembro de The Beatles, quien estuvo cantando sus clásicos temas en el estadio Monumental de River Plate en la capital argentina.

“Kate me tomó esta hermosa foto camino al concierto de Paul McCartney”, escribió Payne, confirmando que fue junto a su novia Kate Cassidy al concierto de uno de los históricos músicos británicos. En ese sentido, en los videos se vio al mismo McCartney tocando su guitarra y cantando ante el público argentino. “Espectáculo increíble”, señaló Liam Payne en su post.

