Linda Hamilton no teme hablar sobre su sexualidad. | Fuente: Instagram

La actriz estadounidense de 62 años Linda Hamilton empezó su carrera en el cine interpretando a Luna en la película "Night Flowers" (1979), sin embargo, la fama le llegó al encarnar a la valiente Sarah Connor en la película de James Cameron "Terminator", junto a Arnold Schwarzenegger.

Por estos días, Hamilton disfruta pasar el tiempo en su casa de New Orleans junto a sus dos perros y no tiene reparos en hablar sobre su vida sexual. La actriz, quien se divorció de Cameron en 1999, ha revelado a People que no tiene encuentros sexuales desde hace 15 años.

“He sido célibe por al menos 15 años. (…) Uno pierde el ritmo porque simplemente no importa, o al menos no me importa a mí. Tengo relaciones románticas con mi mundo todos los días y con las personas que están en él”, confesó.

Además, la actriz aseguró que se ha alejado de las pantallas, luego de su rol televisivo en "Chuck", allá por el 2012. “Me desperté un día en mi hermosa mansión, mis hijos no estaban ahí y mis agentes no llamaban. No parece real”, le dijo a The New York Times.

SU REGRESO A TERMINATOR

Hace algunos meses, la actriz reveló a Variety que su decisión de regresar a “The Terminator series” no fue una sencilla, debido a que disfruta su tiempo en soledad como nadie que haya conocido en su vida.

Según explicó, se tomó aproximadamente seis semanas de intensa reflexión antes de decidir participar en el proyecto. “No estaba segura si lo quería. No quería parecer una sinverguenza que busca dinero. Dejaré esta calmada y adorable vida —que no implica ser una celebridad—, por lo que realmente tienes que pensar si cambiar eso”,aseguró.

Cabe recordar que en julio del 2019, Schwarzenegger y Hamilton se reunieron en San Diego, California, durante la Comic-Con para promocionar la secuela de “Terminator: Dark Fate”.

“Creo que estarán sorprendidos con esta película porque ha salido increíble. Yo mismo estuve muy sorprendido cuando la vi por primera vez”, comentó Shwarzenegger.