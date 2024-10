Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo en su casa durante 2 meses después de su muerte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El martes 8 de octubre salió a la venta la biografía póstuma de Lisa Marie Presley. Como se recuerda, la única hija del Rey del Rock and Roll murió en enero de 2023 a los 54 años. Por ello, su hija mayor Riley Keough publicó el libro llamado From Here to the Great Unknown: A Memoir y sus revelaciones han acaparado todas las portadas.

El primer capítulo Escaleras a Graceland habla de Elvis Presley y está acompañado de fotografías inéditas. Riley también cuenta cómo creció junto a su hermano Benjamin, quien se suicidó en su casa de Calabasas, al norte de Los Ángeles, en julio de 2020. El libro revela que Lisa Marie no era capaz de despedirse de su hijo menor por lo que conservó su cuerpo durante dos meses.

"Creo que a cualquier otra persona le aterrorizaría tener a su hijo allí de esa manera. Pero a mí no", reza la biografía. "Mi casa tiene un dormitorio separado del resto del inmueble y mantuve a Ben Ben (como lo llamaban de cariño) allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato. Encontré una funeraria muy comprensiva… Me dijo: 'Te llevaremos a Ben Ben'".

Por otro lado, Lisa Marie Presley le pidió a un tatuador que le haga el mismo tatuaje que tenía su hijo. El artista preguntó si tenía fotos para hacerlo y le mostraron el cuerpo inerte de Benjamín. "Ella acababa de pedirle a este pobre hombre que mirara el cuerpo de su hijo muerto, que estaba justo al lado de nosotros en habitación conectada a la casa", mencionó Riley en el libro. "He tenido una vida extremadamente absurda, pero este momento está entre los cinco primeros".

Después de hacerse los tatuajes, confesó que su madre "sintió la vibra de Benjamin": "Incluso mi madre dijo que podía sentirlo hablándole, diciendo ‘Esto es una locura, mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Qué demonios!’", escribió Riley, señalando que ella estaba “luchando por mantenerse viva” durante el funeral de su hermano, que se celebró en Malibú.

Riley Keough también recordó haber revisado el teléfono de su hermano tras su muerte. "Encontramos un mensaje que le había enviado a mi madre un par de semanas antes de fallecer, donde decía: 'Creo que algo anda mal conmigo mentalmente o algo así. Creo que tengo un problema de salud mental'. Es desgarrador pensar que solo se dio cuenta de que necesitaba ayuda apenas dos semanas antes de suicidarse". Benjamin fue enterrado en Graceland, en Memphis, Tennessee. Tres años después, en 2020, Presley murió de un ataque al corazón a los 53 años y fue enterrada junto a Benjamin en la misma propiedad, junto a su padre, Elvis Presley.

Lisa Marie Presley escribió sobre su romance con Michael Jackson

El libro menciona que Michael y Lisa Marie se casaron en mayo de 1994, cuando él tenía 35 años y ella 25, solo semanas después de que Presley finalizara su divorcio de Danny Keough. Sin embargo, su unión duró poco más de dos años, culminando en su divorcio en agosto de 1996.

Aunque Jackson y Presley se conocieron cuando eran jóvenes, no fue hasta 1994 que su relación se tornó romántica, según los extractos de las memorias publicadas. En ese momento, Presley aún estaba casada con su primer esposo, Danny Keough. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin tras un viaje a Las Vegas, donde Jackson le confesó sus sentimientos.

"Michael me dijo: 'No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que seas la madre de mis hijos'", relata Presley en el libro. "No dije nada de inmediato, pero si lo hice después: 'Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar'. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él".

Uno de los detalles más sorprendentes que Lisa Marie Presley revela en sus memorias es la confesión de Michael Jackson sobre su virginidad. Cuando empezaron su relación, "me dijo que todavía era virgen", escribe Presley. La revelación de Jackson la tomó por sorpresa. "Estaba aterrorizada porque no quería dar un paso en falso", confiesa.

