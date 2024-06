LIT killah llevará lo mejor del freestyle y el trap al Selvámonos 2024: "Perú es mi segunda casa"

Mauro Román Monzón, nombre real de LIT killah, es un rapero y freestyler argentino nacido en Buenos Aires con un ascendente éxito multiplataforma, alcanzado por sus canciones en los charts globales. Después de ofrecer conciertos en Lima, el intérprete visitará por primera vez el departamento de Pasco.

Junto a Armonía 10, será uno de los estelares en el festival Selvámonos que celebra sus 15 años en Oxapampa. "Va a estar buena la combinación", dijo el artista en conversación con RPP. La cumbia ha tenido un auge estos últimos años y, al igual que en Argentina, se han fusionado ambos géneros cautivando a grandes y chicos.

Pasando por eventos de freestyle hasta llenar anfiteatros, LIT killah -quien se presentará el 8 de junio- brindará un show completamente nuevo y, a pesar de que ya ha venido a Perú varias veces, aún le sorprende el recibimiento de sus fans. "Llegar a otro país y que en el aeropuerto, en la puerta del hotel, que canten mis canciones, es algo que siempre me va a sorprender", agregó.

Por otro lado, aseguró que Perú es "mi segunda casa": "Todas las veces que fui me sentí así. Nunca fui a Oxapampa, entonces como que tengo esas ganas de conocer". Además, no cerró la posibilidad de hacer un gira por todas las regiones después del Selvámonos 2024. "Yo encantado. Me encanta conocer muchos lugares ahí y conocer a mis fans de todos lados".

LIT Killah nos cuenta cómo será su primer show en el Selvámonos en Oxapampa el domingo 8 de junio. | Fuente: RPP

¿Qué veremos de LIT killah en el Selvámonos 2024?

"Vamos a hacer un show distinto a todo lo que venimos haciendo", mencionó el rapero haciendo énfasis en lo diferente que será a sus conciertos anteriores ya que ahora llevará banda completa. "Hicimos una versión distinta para DJ, pero a la vez no son los temas tipo de Spotify", dijo entre risas.

LIT killah reversionó junto a su director musical algunas de sus canciones ya conocidas, pero ahora tendrán un plus musical. "Para mí está mucho mejor que antes y espero que al público también le guste porque a mí me encanta". Si bien esta vez solo vendrá a Perú para el festival Selvámonos, no descarta la posibilidad de volver para hacer una colaboración con Jaze, a quien considera un gran amigo, y por qué no, con Rapper School.

"Con Jaze me llevo muy bien, la verdad. Hemos compartido muchos eventos de freestyle y me cae increíble. Es una persona de 10 y, obviamente, siempre que yo sepa que él está en el mismo festival que yo, que estamos compartiendo algún lugar, cuando se dé la oportunidad, yo lo invitaría".

A pesar de que no ha conocido personalmente a los integrantes de Rapper School, cree que es cuestión de conectarse ya que "siempre es bueno conocer artistas de nivel".

LIT killah y su paso del freestyle a la música

Junto a Duki y Paulo Londra, fueron los primeros en armar la movida del freestyle en Argentina. Desde 2013, LIT killah se interesó por el rap y el freestyle. Participó en El Quinto Escalón, uno de los eventos más famosos de freestyle en Argentina, ganó visibilidad y reconocimiento al viralizarse una batalla de la reconocida competencia El Campito Free en la que se consagró ganador ante Duki, otro de los referentes del género.

Comenzó su carrera musical en 2017 y desde entonces cosecha éxitos que lo llevan a tener fans en todo el mundo. Paso a paso logró posicionarse en distintos charts a nivel global con hits como Apaga el Celular, Bufón, Tan Bien y Flexin, junto al productor Bizarrap. Sin embargo, el camino para ingresar a la industria fue difícil ya que, cuando comenzaron a lanzar sus temas, el público prefería escuchar canciones de Daddy Yankee y los artistas que más pegaban.

"Entendimos que la misma gente, tu mismo país, te ponía los prejuicios por estar acostumbrado a escuchar música afuera y creer que este país no puede hacer buena música, pero teníamos que acostumbrar al público haciendo buena música y enseñándole que sí puede haber música buena en su país hasta que llegamos a convencerlos y una vez que eso sucede, se ponen la camiseta y ya no quieren escuchar nada fuera", dijo LIT killah.

No obstante, el artista argentino -recien ganador de un Premio Gardel 2024 por el tema Los del espacio-, considera que es bueno "ir conquistando primero a otros países". "Estamos haciendo bien las cosas y estoy orgulloso de eso", comentó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella