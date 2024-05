"Veo a mi hijo en cada niño masacrado": Residente canta a favor de Palestina [VIDEO]

Residente, exlíder de Calle 13, presentó la sesión en vivo de su tema Bajo los escombros, una canción de protesta contra los bombardeos israelíes en Gaza. Este tema forma parte de su más reciente álbum Las letras ya no importan y cuenta con la colaboración de la artista palestina Amal Murkus.

Para esta interpretación, el puertorriqueño se unió a músicos palestinos como George Ziadeh y Firas Zreik, quienes aportaron los sonidos tradicionales del laúd árabe y el qanun, instrumentos característicos de Medio Oriente. Portando con una kufiya sobre sus hombros, el artista demostró, una vez más, sus dotes de rapero.

Amal Murkus añade el toque emotivo con su voz, cantando versos como: "Bajo el fuego y por el mar, en medio del asedio y la destrucción, tú eras el hogar y ahora estás en ruinas". Su interpretación continúa con: "Oh Gaza, pueblo mío, no desesperes, tu voz es fuerte/ País mío, no llores, tus lágrimas son preciosas/Oh Gaza, nuestro orgullo, 'Hija de las olas’'".

La presentación culmina con imágenes de rostros de niños palestinos emigrantes.

Residente critica "el silencio" de sus colegas a favor de Palestina

En redes sociales, Residente compartió su motivación detrás del tema: "Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza, veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados".

También expresó su frustración por la falta de acción de sus colegas artistas: "La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez, 'sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente'".

Por último, el cantante agradeció a Amal Murkus por entregar su arte a favor de Palestina.

Residente regresa a Perú ¿Cuándo y dónde es su concierto?

Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio Las letras ya no importan, el cantante y compositor Residente anunció su gira que incluirá a Perú.

En su concierto, los fanáticos de René Pérez -su nombre verdadero- podrán cantar los mejores temas del disco con el que nombró a su tour. Entre ellos se encuentra This Is Not America, René, Quiero ser Baladista ft. con Ricky Martin, Problema cabrón ft. Wos, Ron en el piso, y su más reciente tema, 313 con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Este último hit fue un homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana que falleció con quien trabajó estrechamente y tocaba el violín.

Aparte de Perú, Residente visitará España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico con su gira Las letras ya no importan. Recientemente, su disco obtuvo certificación oro en México gracias a su éxito en ventas. Además, el álbum debutó en el número dos de la lista de Spotify de Top Albums Debut Global con su lanzamiento.

Residente se presentará en concierto por una única fecha el 9 de octubre en Multiespacio Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

