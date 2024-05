Andrea Echeverri: la voz de Aterciopelados habla de la música úrbana, la maternidad y Selvámonos en Oxapampa

Hablar del rock alternativo de la década de 1990 es sinónimo de Aterciopelados y, por ende, de Andrea Echeverri. La cantautora colombiana, reconocida por su profunda filosofía plasmada en sus letras, ha sido una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y las causas sociales a través de su música.



A sus 58 años, si bien reconoce que su voz ya no tiene esa "dulzura juvenil", conserva intacto ese espíritu rebelde que la llevó a fundar Aterciopelados junto a Héctor Buitrago en 1993. De su unión nacieron grandes éxitos como Bolero falaz, Baracunatana, Florecita rockera y Cosita seria, himnos que definieron a toda una generación.



En una entrevista con RPP, Andrea Echeverri comparte sus reflexiones sobre la música contemporánea, lo difícil que es ser madre y las novedades de su próximo disco. Además, adelanta sus expectativas para Selvámonos, el festival que celebra sus 15 años el 7 y 8 de junio en Oxapampa, donde compartirá escenario con Armonía 10, LIT killah y 3AM, entre muchos otros.

¿Qué opina Andrea Echeverri del boom de la música urbana?

En cuanto a la música urbana, Andrea Echeverri confiesa que no la escucha, a diferencia de su compañero Héctor Buitrago. "Él distingue a los reggaetoneros chéveres de los que no lo son. Yo no distingo porque no los escucho. Simplemente no me interesa", señala.



“Me parece barato lo que está pasando, le falta profundidad, misterio y elaboración estética; todo se fue por la hipersexualización", comenta. "¿Para qué vas a esparcir energía sexual en una sociedad rapaz y violenta?", se pregunta.



Echeverri también considera extraño que los jóvenes gusten de los reguetoneros. “A esa edad uno necesita otra cosa”, señala. "Nunca me ha gustado lo que le gusta a la mayoría. Si le gusta a la mayoría, lo veo raro y busco otra cosa. No me afana eso de que el rock está muerto. No lo creo. Acá seguimos vivitos y coleando”.



Aunque reconoce que la presencia de la música en español, predominantemente urbana, en el mercado anglosajón es “chévere”, asegura que el rock, un género que no domina actualmente las listas, sigue de pie. “Yo sigo firme, Café Tacuba, Los Fabulosos Cadillacs y Caifanes, también. Hay muchos colegas súper cheverísimos”.

¿Qué ha preparado Aterciopelados para Selvámonos?

Aterciopelados es uno de los platos fuertes de la nueva edición de Selvámonos, que celebra los 15 años del festival, gracias a Studio92. El line-up de artistas promete cautivar con más de veinte talentos nacionales e internacionales de diversos géneros, incluyendo a los argentinos Silvestre y La Naranja, y a los peruanos Bareto y Milena Warthon, entre muchos otros.



Para Andrea Echeverri, esta visita es especial, ya que tocarán por primera vez entre las verdes montañas de Oxapampa. "Aterciopelados tiene un repertorio ambiental importante, como en los discos Caribe atómico y Río, con canciones que hablan de nuestro amor por la naturaleza”, comenta Echeverri. "Estamos emocionadísimos, es como un sueño, como una aventura", agrega.



Asimismo, la cantante colombiana resalta la conexión que tiene Aterciopelados con su audiencia latinoamericana, destacando la sensibilidad común entre las regiones montañosas de América Latina. "Compartimos un lenguaje y compartimos un mestizaje", afirma. "Estamos tratando de construir ese orgullo y esa identidad".

¿Qué opina Andrea Echeverri sobre la mujer y la maternidad?

“A veces me siento como responsable de muchos bebés”, bromea Andrea Echeverri, madre de Milagros y Jacinto, al recordar su disco homónimo, el primero como solista, en el que abordó ampliamente la maternidad en 2005. Confiesa que ahora se siente “un poco más anticonceptiva”, que en aquella época, porque “ser mamá es muy complicado y no cuadra con el estilo de vida moderno”.



“Me gustaría que las mujeres no sientan que, si no tienen hijos, no llegarán a su máxima capacidad”, afirma. Agrega: “Me imagino que siempre ha sido difícil ser mamá, pero ahora es más difícil todavía. Estoy totalmente a favor de que la maternidad sea una decisión, de que cada uno vaya encontrando su camino, porque ser mamá además es muy caro. Tener un hijo es caro, dos, ni se diga”.

¿Qué se viene para Aterciopelados?

En marzo, Aterciopelados presentó El dorado en vivo, una versión del disco seminal del rock colombiano de los 90. Con una fusión sonora potente y visionaria, inmortaliza los clásicos que llevaron a la banda a trascender el territorio y sentimiento colectivo latinoamericano. Colaboran Carlos Vives en Bolero falaz y Rubén Albarrán, de Café Tacvba, en Mujer gala y La estaca.



Sin embargo, no hay tiempo para el descanso. Andrea Echeverri anticipa el lanzamiento de un nuevo disco y revela colaboraciones con artistas como Hilda Lizarazu, corista de Charlie García, y Richard Coleman, guitarrista de Gustavo Cerati. "Estamos trabajando con el mismo método que usamos para Tropiplop. También tenemos a Gustavo Santaolalla y Camila Moreno y sumaremos más".



“Me siento muy afortunada de trabajar con mi amigo Héctor”, comenta Echeverri. “Estamos en un momento súper chévere, saliendo de gira por todas partes, sacando música nueva y comprometidos con diferentes campañas de derechos humanos. Dedicarse a la música es un privilegio total, así que agradezco ser una aterciopelada", concluye.

