Actor de 'Los 4 Fantásticos' revela que no ha visto las versiones anteriores: "No sentí que fuera productivo"

La nueva película de Los 4 Fantásticos se estrenará en cines el 25 de julio de 2025. Como parte de la convención de la Comic-Con de San Diego, el actor Ebon Moss-Bachrach, quien le dará vida a La Mole, estuvo presente para contar detalles de lo que se verá en esta producción.

Si bien comentó lo feliz que estaba por trabajar al lado de Susana Kirby, Pedro Pascal y Joseph Quinn, se refirió a las adaptaciones anteriores de la cinta. "No he visto esas películas. Cuando me contrataron para hacer esto, no sentí que fuera productivo ver esas películas", mencionó.

A pesar de que Los 4 Fantásticos no tendrá relación con sus predecesoras, Ebon Moss-Bachrach tomó la decisión de no verlas:

"Realmente estamos haciendo algo específico. Estamos contando nuestra propia historia muy específica. Como cualquier gran obra, puedes hacerla con cuatro personas y luego reformularla con cuatro personas diferentes y que sea la misma obra, pero es una experiencia completamente diferente".

La dirección estará a cargo de Matt Shakman, conocido por estar detrás de WandaVision. Teniendo en cuenta sus habilidades visuales y la facilidad de contar buenas historias, las expectativas son altas sobre esta nueva película. Hasta el momento no se sabe más detalles sobre los superhéroes ni de la trama.

¿Quiénes son los actores que interpretarán a Los 4 Fantásticos?

Oficialmente, los actores que interpretarán a los personajes principales en la nueva película de Los 4 Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel son los siguientes:

1. Pedro Pascal es Reed Richards / Mr. Fantastic: líder del grupo, conocido por su gran inteligencia y la capacidad de estirar su cuerpo en formas y longitudes increíbles. Es un científico brillante y un estratega nato.

2. Vanessa Kirby es Susan Storm / Invisible Woman: Es la esposa de Reed Richards y tiene el poder de hacerse invisible y generar campos de fuerza invisibles. Es una de las heroínas más poderosas y complejas del grupo.

3. Joseph Quinn es Johnny Storm / Human Torch: El hermano menor de Susan, puede envolverse en llamas, volar, y proyectar fuego a voluntad. Es el miembro más impulsivo y aventurero del equipo.

4. Ebon Moss-Bachrach es Ben Grimm / The Thing: El mejor amigo de Reed Richards, se convierte en una criatura con una piel de roca, lo que le otorga una fuerza sobrehumana. Aunque es increíblemente fuerte, Ben lucha con su apariencia física y su deseo de ser normal nuevamente.

El reboot de Los 4 Fantásticos que fracasó

En 2015, Los 4 Fantásticos fueron reiniciados con un elenco completamente nuevo (Michael B. Jordan, Miles Teller, Kate Mara, Jamie Bell y Toby Kebbell). Con el paso de los años, Fox tenía que trabajar en otra película o perdería los derechos cinematográficos. El reboot nació bajo esa premisa tan injusta hacia estos icónicos personajes de Marvel.

4 Fantásticos tuvo una recepción mucho peor que su antecesor. La película de Josh Trank era más clara en ignorar todo lo que alguna vez se construyó en los cómics de Marvel, la actriz Kate Mara mencionó alguna vez que el cineasta les había pedido que no leyeran las historietas del equipo heroico.

Incluso, antes de su estreno en el 2015, comenzaron a tejerse rumores y habladurías sobre lo que sucedió en el set. Al parecer, la relación entre el director Josh Trank y el elenco no era la mejor, y eso desató ciertas diferencias que tuvieron que ser resueltas por los directivos de Fox. Sin duda, la prisa terminó de matar a los Cuatro Fantásticos en la pantalla grande.

