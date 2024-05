'Los cuatro fantásticos' suma a Natasha Lyonne como nueva integrante del elenco

Natasha Lyonne se une a la nueva película de Los cuatro fantásticos. De acuerdo con información de Deadline, la actriz estadounidense de 45 años es la última en sumarse al elenco del nuevo proyecto dirigido por Matt Shakman para Marvel Studios, productora que realizará una próxima adaptación del popular equipo de superhéroes del comic.

Es así como Natasha Lyonne se juntará con el elenco de actores de The Fantastic Four, o Los cuatro fantásticos, junto con Pedro Pascal como Reed Richards (Hombre elástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer invisible), Joseph Quinn como Johnny Storn (La antorcha humana), y Ebon Moss-Bachrach como Ben (La mole).

Otros actores que estarán en la nueva historia de Marvel son Julia Garner como Shalla-Bal (Silver Surfer). Además de Paul Walter Hauser y John Malkovich, quienes fueron elegidos para papeles no revelados hasta la fecha, al igual que Lyonne.

En efecto, según el portal especializado en cine, aún se desconoce el personaje que interpretará la actriz de la popular serie Russian Doll, o Muñeca Rusa, de Netflix. “Marvel Studios no hizo comentarios. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, al igual que los detalles de los personajes”, sostuvo Deadline.

Hace unos días, se confirmó que Ralph Ineson estará en el elenco del largometraje como el villano espacial Galactus, luego de pasar una audición dirigida por Matt Shakman. Galactus, conocido como 'Devorador de Mundos', es el principal enemigo de Los cuatro fantásticos en Marvel.

'Los cuatro fantásticos' tiene programado su estreno en cines el 25 de julio de 2025.

¿Quién es Natasha Lyonne, nueva actriz de 'Los cuatro fantásticos'?

Natasha Lyonne es una actriz estadounidense de cine y televisión. A los 16 años, Woody Allen la incluyó en Everyone Says I Love You, iniciando su carrera en casi 30 películas en los siguientes diez años.

El 2023, fue nominada como Mejor actriz de una serie de comedia con Poker Face, de Rian Johnson. El programa actualmente se encuentra grabando su segunda temporada con Lyonne como protagonista, guionista y productora.

Antes de Poker Face, Natasha Lyonne protagonizó la serie Russian Doll, o Muñeca Rusa, de Netflix, programa también creado por ella misma, ganando tres premios Emmy de un total de 14 nominaciones.

Asimismo, Lyonne es recordada por protagonizar la película But I'm a Cheerleader, en 1999, y Suburbios de Beverly Hills, un año antes. Además, de tener apariciones en: Scarie Movie, American Pie, Detroit Rock City, Daniel el Travieso, entre otros filmes.

Natasha Lyonne estuvo presente en el evento de los Globos de Oro 2024.

¿Cuándo se estrena la nueva película 'Los cuatro fantásticos'?

Los cuatro fantásticos es una próxima película de superhéroes del cómic que será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dirigida por Matt Shakman a partir de un guion de Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Kevin Feige producirá el filme para Marvel Studios. Del mismo modo, Walt Disney Studios, distribuidora del filme, programó su estreno en las salas de cines el próximo 25 de julio de 2025.

