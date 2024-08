Director de 'El Cuervo' defendió la película de las críticas y la comparó con el cine de Martin Scorsese

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si bien las primeras críticas de El Cuervo han estado divididas, el director Rupert Sanders defendió la realización del filme y lo describió como "una película indie" que no se aleja de las grandes producciones de Hollywood. Además, se animó a compararlo con los trabajos de Martin Scorsese de 1980.

En conversación con Empire, Rupert Sanders explicó que el enfoque que le dio a El Cuervo es diferente a la de su par Alex Proyas, quien anteriormente criticó este remake. "Esta película no tiene nada en absoluto que ver con Hollywood. Es una película indie muy sucia. [Los guionistas Zack Baylin y Hilliam Schneider] fueros capaces de mantenerse cercanos al núcleo, la oscuridad y la violencia que hay en la novela gráfica. El único motivo por el que pudimos hacer esto es porque no es una película de estudio".

Asimismo, evocó al cine de Martin Scorsese en esta nueva versión. "Espero, de verdad, que estemos en otra especie de época como la de Easy Rider o Toro salvaje, de tener que hacer estas películas más duras y sucias que aún se perciban como grandes películas épicas [pero] que son más extrañas y raras. Tienes que ser más hábil para hacer las cosas de manera más eficiente, que sean emocionalmente resonantes, y no solo espectáculo", comentó.

"El Cuervo" es una película dirigida por Rupert Sanders y cuenta con la actuación de Bill Skarsgård y FKA Twigs.Fuente: Lionsgate

¿Qué dijo Alex Proyas de la nueva versión de El Cuervo?

"Realmente no me alegra ver la negatividad sobre el trabajo de ningún compañero cineasta. Estoy seguro de que el elenco y el equipo realmente tenían buenas intenciones, como todos lo hacemos en cualquier película. Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta del fan dice mucho", expresó en Facebook el cineasta Alex Proyas, responsable de El Cuervo, en 1994.

En ese sentido, recalcó, una vez más, que la película The Crow (El Cuervo, por su nombre en español) debe permanecer como "un legado" de Brandon Lee y no buscar nuevas adaptaciones. "The Crow no es solo una película. Brandon Lee murió haciéndola, y fue terminado como testimonio de su brillantez perdida y trágica pérdida. Es su legado. Así es como debe permanecer", enfatizó.

¿Quién es Rupert Sanders, director de la nueva versión de El Cuervo?

Rupert Sanders es un director de cine y publicista británico conocido principalmente por su trabajo en la película Blancanieves y la leyenda del cazador (2012), protagonizada por Kristen Stewart, Charlize Theron, y Chris Hemsworth. Antes de incursionar en el cine, Sanders tuvo una exitosa carrera en la dirección de comerciales y videos publicitarios, donde ganó varios premios.

También fue noticia en 2012 por un escándalo mediático debido a un romance con Kristen Stewart, quien era la protagonista de la mencionada cinta. En ese momento, Stewart estaba en una relación con el actor Robert Pattinson, lo que generó una gran controversia en los medios.

Además de Blancanieves y la leyenda del cazador, Rupert Sanders dirigió la adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell (2017), una película de ciencia ficción protagonizada por Scarlett Johansson.

