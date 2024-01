¿Vuelve Max? Jake T. Austin reacciona a la reunión de 'Los Hechiceros de Waverly Place'

La reciente imagen de los protagonistas de Los Hechiceros de Waverly Place ha causado sensación en todos los fanáticos de la serie de Disney. Sin embargo, la ausencia de Jake T. Austin preocupó a sus seguidores ya que él interpretó a Max, el hermano menor de Justin y Alex Russo.

Si bien hasta el momento no ha confirmado o negado su participación en el show, dejó entrever que tiene esperanzas de juntarse con sus compañeros y compartió la imagen donde sale la familia Russo. "Tengo muchas ganas de reunirme con mi familia de magos", escribió.

Asimismo, Jennifer Stone, quien hizo de Harper en Los Hechiceros de Waverly Place también reaccionó al regreso de la serie. "Los buenos viejos tiempos", escribió.

La reunión de la familia Russo

Tras el anuncio del regreso de Los Hechiceros de Waverly Place, el actor David Henrie compartió una imagen en sus redes sociales donde aparece, aparte de Selena Gomez, también aparece David DeLuise (Jerry Russo) y María Canals-Barrera (Theresa Russo).

Quien si no volverá es Dan Benson, actor que fue el mejor amigo de Justin Russo, ya que está en OnlyFans y, además, confirmó que no lo llamaron: "Creo que los puse en una situación en la que no tenían otra opción [...] Es una locura ser un creador de contenido para adultos, y es más loco hacerlo de manera tan pública y ser un ex actor infantil de un programa de Disney Channel. No lo veo ninguna manera", dijo a TMZ.

¿De qué tratará el piloto de Los Hechiceros de Waverly Place?

Janice LeAnn Brown, quien hizo de Rue de joven en un par de episodios de Euphoria, se convierte en Billie, una joven que busca a Justin Russo (David Henrie) para pedirle que le ayude a dominar sus poderes. Justin decidió rechazar la magia para vivir una vida normal junto a su esposa, interpretada por Mimi Gianopulos, y sus dos hijos. Pero no le quedará otra que ayudar a la protagonista.

Hasta el momento no se sabe si Gomez aparecerá en todo el piloto, pero de momento se tratará de algo puntual. El reparto confirmado también cuenta con Alkaio Thiele, que hará del hijo mayor de Justin.

El regreso de Los Hechiceros de Waverly Place

¡Alex y Justin Russo! Disney está preparando un piloto de Los Hechiceros de Waverly Place y traerá de regreso a Selena Gomez y David Henrie, quienes le dieron vida a los famosos hermanos. Además, no solo formarán parte del show, también serán productores ejecutivos.

“Los Russo están emocionados de formar parte de tu familia, una vez más, pero hemos crecido. 2024, ¡el año que la magia vuelve!”, escribió el actor mostrando la portada del guion.

Jed Elinoff y Scott Thomas son los guionistas de lo nuevo de Los Hechiceros de Waverly Place. Andy Flickman será el director y Gary Marsh, quien apostó por Selena Gomez para protagonizar la serie en su adolescencia, formará parte del equipo de productores ejecutivos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis