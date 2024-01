La familia Russo de 'Los hechiceros de Waverly Place' se reúne antes de secuela de la serie

Tras el anuncio del regreso de Los hechiceros de Waverly Place, el actor David Henrie compartió una imagen en sus redes sociales donde aparece, aparte de Selena Gomez, también aparece David DeLuise (Jerry Russo) y María Canals-Barrera (Theresa Russo).

Sin embargo, el gran ausente fue Jake T. Austin, quien le dio vida a Max, el menor de los Russo. Hasta el momento no se sabe si el motivo de su reunión se debe a que formarán parte de la secuela de Disney o solo se juntaron para conversar sobre el show.

Quien si no volverá a Los hechiceros del Waverly Place es Dan Benson, actor que fue el mejor amigo de Justin Russo, ya que está en OnlyFans y, además, confirmó que no lo llamaron: "Creo que los puse en una situación en la que no tenían otra opción [...] Es una locura ser un creador de contenido para adultos, y es más loco hacerlo de manera tan pública y ser un ex actor infantil de un programa de Disney Channel. No lo veo ninguna manera", dijo a TMZ.

David Henrie compartió foto con Selena Gomez, David DeLouise y María Canals-Barrera, sus padres en "Los hechiceros de Waverly Place".Fuente: @davidhenrie

El regreso de Los hechiceros de Waverly Place

¡Alex y Justin Russo! Disney está preparando un piloto de Los hechiceros de Waverly Place y traerá de regreso a Selena Gomez y David Henrie quienes les dieron vida a los famosos hermanos. Además, no solo formarán parte del show, también serán productores ejecutivos.

“Los Russo están emocionados de formar parte de tu familia, una vez más, pero hemos crecido. 2024, ¡el año que la magia vuelve!”, escribió el actor mostrando la portada del guion.

Jed Elinoff y Scott Thomas son los guionistas de lo nuevo de Los hechiceros de Waverly Place. Andy Flickman será el director y Gary Marsh, quien apostó por Selena Gomez para protagonizar la serie en su adolescencia, formará parte del equipo de productores ejecutivos.

Selena Gomez se enfocará solo en la actuación

A sus 31 años, la actriz ha decidido dar un paso atrás en el mundo de las redes sociales. La también cantante anunció en un Instagram Story que se encuentra "enfocándose en lo que realmente importa", compartiendo un video de su novio y productor musical, Benny Blanco.

Selena Gomez reveló en el podcast SmartLess, presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, que quería establecerse en una sola cosa en su carrera. "Siento que tengo otro álbum en mí, pero probablemente elegiría la actuación".

"Comencé a disfrutar mucho de la música y las giras se volvieron realmente divertidas. Pero al mismo tiempo, estaba trabajando en mi programa de televisión [Los hechiceros de Waverly Place] y simplemente lo encontré muy gratificante, así que continué".

