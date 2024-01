Selena Gomez piensa dejar la música para enforcarse en la actuación: "Estoy cansada"

Selena Gomez ha insinuado el fin de su carrera musical. La cantante y actriz reveló en el el podcast SmartLess, presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, que quería establecerse en una sola cosa en su carrera. "Siento que tengo otro álbum en mí, pero probablemente elegiría la actuación".

"Comencé a disfrutar mucho de la música y las giras se volvieron realmente divertidas. Pero al mismo tiempo, estaba trabajando en mi programa de televisión [Los hechiceros de Waverly Place] y simplemente lo encontré muy gratificante, así que continué. Sin embargo, a medida que envejezco, estoy pensando más en encontrar algo en lo que pueda establecerme", explicó Gomez, según Deadline.

Además, compartió cómo su salud mental se vio afectada debido a la intensa carga de trabajo que enfrentó desde muy joven. "Fui a un instituto mental y cancelé una de mis giras", explicó, haciendo referencia a los desafíos vinculados a la sobrecarga laboral. "Simplemente me afectó porque me encanta trabajar y me distrae de las cosas malas".

¿Por qué piensa retirarse de la música?

La protagonista de Only Murders in the Building expresó: "Siento que aún tengo otro álbum en mí, pero probablemente optaría por la actuación". Los conductores elogiaron sus talentos musicales y sugirieron que no tenía que elegir entre ambos campos, a lo que ella respondió con sinceridad: "Tienen razón, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada".

En agosto de 2023, Gomez regresó a la escena musical con su sencillo Single soon. Mientras continuaba afinando los detalles de su próximo álbum de estudio, la cantante lanzó esta nueva pieza que explora las dudas y decisiones que acompañan a una ruptura. El videoclip la muestra lanzándose a la noche, exhibiendo una actitud de empoderamiento y libertad.

¿Por qué Selena Gomez decidió cantar?

Selena Gomez también compartió detalles sobre cómo se involucró en el canto después del éxito de Los hechiceros de Waverly Place. "Disney es, podría decirse, una máquina, y de alguna manera, requerían que supiera cantar para poder interpretar la canción principal [de un programa]. Saben cómo empaquetar a alguien y convertirlo en una verdadera triple amenaza", reveló.

Tras su debut, Disney le propuso a Selena grabar un álbum, una sugerencia que ella consideró "divertida". La artista confesó: "Mi deseo inicial era ser actriz; nunca planeé convertirme en cantante a tiempo completo, pero de alguna manera, ese pasatiempo se transformó en algo más significativo". Además, afirmó: "No me considero la mejor cantante, pero sí sé cómo contar historias, y disfruto la oportunidad de expresarlas a través de mis canciones".

¿Quién es la pareja de Selena Gomez?

En diciembre de 2023, Selena Gomez arrojó luz sobre su situación sentimental al presentar a su pareja, Benny Blanco, un destacado productor musical con quien colaboró en 2019 durante la grabación del videoclip I Can't Get Enough. La exestrella de Disney compartió la noticia a través de Instagram, donde publicó una emotiva fotografía en blanco y negro junto al músico de 35 años.

En la instantánea, se puede ver a Gomez luciendo un suéter tejido con puntos y recostándose en el hombro de Blanco, quien lleva una camisa con un estampado peculiar de elefantes y cebras. El distintivo brazalete que también ha exhibido en fotos anteriores en redes sociales es visible. Junto a la imagen, la artista escribió: "Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado".