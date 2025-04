Lou Ferrigno, el increíble Hulk, Hércules y Sinbad, llega al Perú para el Día del Cómic Festival 2025

El legendario actor estadounidense será uno de los invitados principales del Día del Cómic Festival 2025. Además, Jason Faunt y Brennan Mejía, estrellas de Power Rangers, y Capitán Memo, voz de los temas más icónicos de los 80, también estarán presentes.

Aunque Mark Ruffalo ha llevado a Hulk a la pantalla grande en la saga de Los Vengadores, los verdaderos fanáticos del personaje nunca olvidan al primer actor que lo interpretó al coloso verde en acción real. Lou Ferrigno, la icónica estrella de la serie El increíble Hulk de los años 70, está listo para reencontrarse con sus seguidores en el Día del Cómic Festival 2025.

El actor, quien también dio vida en el cine a legendarios héroes como Hércules y Sinbad, será uno de los grandes invitados del evento, que se llevará a cabo del 1 al 4 de mayo en el Campo de Marte, en Jesús María. Junto a él estarán Jason Faunt y Brennan Mejía, de los Power Rangers, además de Capitán Memo y Shihori Nakane, y una larga lista de artistas del cómic.

En 1983, Lou Ferrigno dio vida al semidios mitológico en 'El desafío de Hércules', una película de fantasía que lo consolidó como un ícono del género.Fuente: Cannon Film Distributors

Lou Ferrigno habla sobre el Hulk de Mark Ruffalo

“Pasar de ser fisicoculturista a Hulk fue un cambio importante, ya que la actuación tiene más que ver con las emociones que con la competición física”, comenta Ferrigno antes de su llegada a Lima. “Hulk fue una plataforma para convertirme en actor, me hizo mundialmente conocido”, recuerda.

Al referirse a la versión más reciente del icónico personaje, interpretada por Mark Ruffalo, Ferrigno añade: “Mark es un gran actor, pero el Hulk generado por CGI no tiene comparación con el original”. Continuó diciendo: “El Hulk que interpreté, después de 40 años, sigue siendo el personaje más icónico de Marve en la actualidad”.

Lou Ferrigno protagonizó en 1989 'Simbad, el rey de los mares', una película que rápidamente se ganó el estatus de culto.Fuente: Paramount Television

¿Quién es Lou Ferrigno? Lou Ferrigno, de 73 años, es un ícono de la cultura pop. Famoso por su papel en la serie El increíble Hulk, Ferrigno interpretó al monstruo verde durante las cinco temporadas de la serie, que se emitió entre 1978 y 1982.

Aunque actores como Mark Ruffalo, Eric Bana y Edward Norton han asumido el papel del monstruo verde en la pantalla grande, la popularidad del Hulk de Ferrigno sigue siendo incomparable.

Además de su legado como Hulk, Ferrigno ha trabajado en películas como El desafío de Hércules (1983) y Simbad, el rey de los mares (1989). También prestó su voz para Hulk en las películas de Los Vengadores y en Thor: Ragnarok (2017).

Con una carrera que abarca desde la televisión hasta el cine, Ferrigno continúa activo en la industria del entretenimiento, con varios proyectos pendientes, como Gym Ray, The Hermit, Harry and the Mutant Mid-Century Furniture y Hard Redemption.

El Día del Cómic Festival 2025 contará con la presencia de Lou Ferrigno, Jason Faunt y Shihori Nakane.Fuente: Día Del Cómic Festival

¿Quiénes más llegan al Día del Comic Festival 2025?

El Día del Cómic Festival 2025 no solo contará con la presencia de Lou Ferrigno. A su lado, otras estrellas del cine, la televisión, la música y el cómic se unirán para hacer de este evento una experiencia inolvidable para los fanáticos.

Desde el universo de Power Rangers, dos actores que marcaron a una generación estarán presentes. Jason Faunt, recordado por su papel como el Ranger Rojo en Power Rangers: Fuerza del Tiempo, y Brennan Mejía, quien también vistió el traje rojo en Power Rangers: Dino Charge, se encontrarán con sus seguidores para revivir la emoción de sus épicas batallas.

En el apartado musical, el festival contará con dos invitados de lujo. Desde Japón, llega Shihori Nakane, cantante y compositora reconocida por la música de series como Fairy Tail, My Little Pony y Macross Frontier. Por otro lado, para los nostálgicos de los 80, Capitán Memo revivirá los icónicos temas de He-Man, Candy Candy, El Rey Arturo y muchos más. Además, la Orquesta Sinfónica interpretará los mejores temas del anime, con un tributo especial a BTS.

Pero un evento de cómics no estaría completo sin los artistas que dan vida a las viñetas. John Higgins, famoso por su trabajo en Watchmen y Batman: The Killing Joke, será uno de los invitados. También estará Fabio Laguna, artista brasileño que ha trabajado con Disney, Pixar y DreamWorks en títulos como Toy Story y Shrek. Jason Keith, con más de 1000 créditos en títulos como Los Vengadores y Star Wars, y Sketch Ellis, creador de portadas exclusivas de Power Rangers, también compartirán su talento en el festival.

El Día Del Cómic Festival 2025 se realizará del 1 al 4 de mayo en el Campo de Marte, Jesús María, Lima.Fuente: Día Del Cómic Festival

¿Cuándo y dónde será de Día del Comic Destival 2025?

El Día del Cómic Festival 2025 será el evento más grande para los fanáticos del cómic y la cultura pop en Perú. Se llevará a cabo en el Campo de Marte, ubicado en la Av. La Peruanaidad, en Jesús María, del 1 al 4 de mayo. Los asistentes podrán disfrutar de actividades especiales, más de 100 tiendas para coleccionistas, exhibiciones de artículos de colección y música en vivo. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

