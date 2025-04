The Beatles llegan al cine en 2028 con cuatro películas y cuatro de las estrellas del momento

Sam Mendes llevará la historia de The Beatles al cine con cuatro películas, todas programadas para estrenarse en abril de 2028. Aquí te contamos quiénes interpretarán a los legendarios músicos.

La CinemaCon 2025 trajo consigo varias sorpresas el lunes, y una de las más emocionantes fue el anuncio del elenco que dará vida a The Beatles en las cuatro películas que prepara Sam Mendes. Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson han sido elegidos para interpretar a los legendarios músicos en esta ambiciosa producción.

"Es una oportunidad para comprenderlos más profundamente", declaró Mendes. Este proyecto es el primer largometraje narrativo que cuenta con los derechos del extenso catálogo de éxitos de la banda de Liverpool, incluyendo clásicos como Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus y Yellow Submarine.

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson darán vida a The Beatles en el cine.Fuente: Instagram: @paulmescalpics

¿De qué tratarán las películas de The Beatles?

Bajo el título oficial The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, este ambicioso proyecto narrará la historia de la banda desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes. “Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, adelanta una breve sinopsis.

Mendes, conocido por Skyfall y 1917, lleva años soñando con llevar la historia de The Beatles a la gran pantalla. Sin embargo, no quería hacer una miniserie ni limitar la historia a una sola película. Así nació la idea de dividir el relato en cuatro películas, cada una enfocada en un Beatle.

"Necesitamos grandes eventos cinematográficos para sacar a la gente de sus casas", afirmó el director, según Variety, quien también confirmó que Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison, Barry Keoghan a Ringo Starr, y Harris Dickinson a John Lennon.

Dirigidas por Sam Mendes, las cuatro películas sobre The Beatles llegarán a los cines en abril de 2028.Fuente: Instagram: @paulmescalpics

¿Quiénes actuarán en las películas de The Beatles?

El elenco principal incluye a:

Paul Mescal como Paul McCartney

como Paul McCartney Joseph Quinn como George Harrison

como George Harrison Barry Keoghan como Ringo Starr

como Ringo Starr Harris Dickinson como John Lennon

¿Cuándo se estrenarán las películas de The Beatles?

El rodaje de las cuatro películas tomará un año, lo que da una idea de la magnitud del proyecto. Tom Rothman, jefe de Sony Pictures, comparó el desafío con la producción de Avatar, bromeando con que le estaba causando "flashbacks" de aquella exigente filmación.

Las cuatro entregas de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event llegarán a los cines en abril de 2028. Lo que aún no está claro es si se estrenarán simultáneamente o de manera escalonada durante el mes.

